En la jornada de este sábado un vecino de la localidad se había sometido a un estudio de hisopado por sospecha de Covid-19.

De acuerdo a información de fuentes oficiales locales confirmaron a Génesisi24, el resultado de dichos estudios fue: NEGATIVO.

No obstante, no hay información oficial hasta el momento de los pasos a seguir a nivel local con la actualización o no del estado de cuarentena, ya sea variar de fase o restringir alguna medida de las hasta hoy habilitadas.

Esto principalmente en consideración de las distintas medidas que localidades de alrededores han tomado en las últimas horas, como es el caso de San Justo regresar a Fase 1, Primero de Mayo suspendiendo las salidas de esparcimiento y Concepción del Uruguay y Pronunciamiento restringiendo el ingreso de personas y mercadería provenientes de la zona de Colón, región donde el propio intendente de la ciudad ha reconocido haberle perdido el rastro al virus y por lo cual se ha decidido regresar a Fase 1, junto a Pueblo Liebig y San José.