El intendente de Colón, el vecinalista José Luis Walser, puso en conocimiento de la Justicia Federal de Concepción del Uruguay por el incumplimiento a un mandato presidencial en el que incurrieron los cuatro jóvenes que iniciaron el contagio de coronavirus en una ciudad que hoy registra 11 casos, un estricto aislamiento y la vuelta a la fase 1 de la cuatentena, medida que también se hizo extensiva a las vecinas San José y Pueblo Liebig.

Walser dijo a Entre Ríos Ahora que se puso en contacto con el juez federal Pablo Seró y la fiscal federal Josefina Minatta y les pidió que se inicien las actuaciones contra las personas que violaron la cuarentena en Colón. Luego de que fuera dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 el 12 de marzo, las dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación de distintas jurisdicciones del país comenzaron a tomar intervención cuando fueron puestas en conocimiento de violaciones al artículo 7 de esa norma, que establece que “en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”.

Este sábado, el gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, brindaron una conferencia de prensa para hablar de la situación en Colón. Fue el propio Bordet el que hizo referencia a la situación creada y dijo que se trató de una violencia al aislamiento por parte de un grupo de jóvenes que, luego, iniciaron el contagio a familiares y amigos. En estos momentos, hay en la ciudad de Colón 120 personas en aislamiento. Al respecto, el intendente dijo: «La gente está muy enojada con lo que pasó, con las características de cómo se propagó el virus, por el incumplimiento del aislamiento por parte de estas personas y por la falta de responsabilidad. Veníamos de una etapa de acompañamiento de la flexibilización de la cuarentena, se había recuperado la actividad y esto genera un schock en la comunidad. Y genera bronca. Lo que les pido a los vecinos de Colón que convirtamos esa bronca, esa zozobra en responsabilidad».

El jefe comunal recordó que no bien conocieron el reporte de los primeros 4 casos, el jueves, redactaron un decreto a nivel de la Municipalidad de Colón para la vuelta a la fase 1 de la cuarentena. Walser consideró que la definición del Gobierno provincial de extender esa situación a otras dos ciudades, San José y Liebig, «me parece una decisión muy inteligente porque la circulación que tenemos entre nuestras ciudades es alta. Me parece una acción preventiva muy buena».

-¿Qué falló en Colón?

-En el control de ingreso a la ciudad, que lo hacemos en conjunto con Gendarmería, tenemos un dispositivo de declaración jurada para aquellas personas que vengan de lugares con circulación viral. Ese procedimiento se cumplió a rajatabla. Hay otro procedimiento, que es la toma de temperatura. Lo que pasó en Colón fue el caso de una persona asintomática pero atravesó sin síntomas el control, que notificó el lugar donde iba a hacer la cuarentena. Lo acompañamos a su domicilio, como hacemos todos. Después, siguió el control sanitario. Aunque cuando fue la Policía no los encontró. Ante esto, entiendo el enojo de los vecinos. No sólo responsabilizan a estos vecinos por la situación, sino que están muy enojados. Y piden denuncias judiciales. Lo que hice es comunicarme con el juez federal Pablo Seró, y con la fiscal Josefina Minatta, y les pedí que iniciaran las actuaciones por incumplimiento de la cuarentena. Les pedí que se cumpla el procedimiento y me puse a disposición. Quiero que haya una responsabilidad penal, porque es lo más justo para el resto de los vecinos, que tuvieron que guardarse, estar en su casa, cumplir con la cuarentena a diferencia de estas personas, que no fueron del mismo modo responsables, y han generado esta situación.

-Incurrieron en un delito.

-Claramente es así. Esto va a tener un correlato en la Justicia y eso es lo que yo les he transmitido a los vecinos. Pero más allá del incumplimiento de estas personas, mañana puede ser cualquiera de nosotros que esté en esta situación porque el virus no distingue. Esto lo digo porque no podemos criminalizar nuestra acción. Hay que ser cuidadosos. Cada uno sabe cuál es su responsabilidad, y el que no la cumple ya está establecido cuál es la consecuencia. Por lo demás, tenemos que seguir adelante, porque si nos ponemos a discutir sobre esto no dejamos trabajar a la gente que está ocupada en la prevención y en los cuidados. Hay que llevar tranquilidad.

-Además, ya está la consecuencia: volvieron a la fase 1 de la cuarentena. ¿Cómo afecta a la ciudad esa situación?

-Afecta en todos los aspectos. El primero es el personal. Tuvimos más de 70 días una situación de encierro, y ha generado muchos cambios. En este tiempo no se ha podido trabajar y se ha visto el detrimento de la economía familiar, o empresarial, el que vive de la diaria, el cuentapropista. Pero todo eso se había comenzado a sanar, y hoy debemos volver atrás. Siempre es un problema esto, en cualquier comunidad. Y te schokea. Pero hay que seguir. Esta situación, que nos pasó en Colón pero podría haberse dado en cualquier ciudad, el sistema sanitario ya la tiene prevista para la pandemia. Claramente que ganamos mucho tiempo porque el sistema sanitario respondió bien, se contactó a las personas, se hicieron los hisopados correspondientes, se trabajó bien. Eso habla de un trabajo previo que ganamos durante el aislamiento. Son cuestiones positivas para destacar en esta situación difícil. Era esperable esta situación, nos tenía que pasar, a nosotros o a cualquier otra ciudad. Lo que tenemos que hacer es convertir la bronca, la rabia en más responsabilidad, y lograremos contar el contagio del virus.

-¿Evaluaron con Salud hasta cuándo sostener la fase 1?

-Nosotros establecimos por decreto la vuelta a la fase 1 durante un plazo de 14 días, que es el mismo criterio que utiliza Salud: es el tiempo en el cual el virus se puede desarrollar.

Multas de hasta $200 mil

La ciudad de Colón volvió, desde este viernes, a la fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con estrictas limitaciones para el desplazamiento para personas y vehículos. La medida se adoptó luego de que este jueves 4 se reportaran 4 casos positivos de coronavirus, lo que llevó a las autoridades locales a retrotraer la cuarentena a su etapa primera, cuando empezó, el 20 de marzo último.

A través del decreto N° 209, que firmó este viernes 5 el intendente José Luis Walser, se dispuso, “en protección de la salud pública y en todo el ámbito del Municipio de Colón, la adopción de las medidas de seguridad correspondientes a la fase inicial del aislamiento social, preventivo y obligatorio” y en consecuencia se resolvió “restringir todas las actividades con excepción” de las que se consideren esenciales.

La medida fija que están prohibidas “las reuniones sociales y/0 familiares, como así también la realización de actividades públicas o privadas que impliquen la concentración de personas y el transporte interurbano, en procura de evitar la propagación” del Covid-19.

El decreto municipal determina que “los comercios exceptuados del aislamiento deberán ajustar la atención al público a una capacidad máxima de una personas por cada 5 metros cuadrados, considerando exclusivamente los espacios libres de ocupación. Deberán especialmente adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de colas de espera, y respetar estrictamente las distancias mínimas de separación”.

Se reglamenta además el acceso a Colón, “determinando que podrán acceder aquellos que posean los certificados y/o permisos correspondientes a las actividades habilitadas sólo para la fase inicial del aislamiento”.

Y se recomienda a los vecinos de Colón “evitar la circulación y reducir las actividades y quehaceres cotidianos a lo estrictamente necesario, en adecuación a la situación excepcional y de emergencia generada, con la responsabilidad que se requiere, y haciendo uso de las pautas de seguridad recomendadas”.

Las dependencias de la Municipalidad de Colón también reducen su atención, y se dejarán en funcionamiento las áreas encargadas de los servicios esenciales. En la mayoría, la atención será virtual, no presencial. También se restringen las actividades financieras, crediticias y de cobro.

El incumplimiento para esas recomendaciones generará la aplicación de multas que van de los 20 mil a los 200 mil, y también la denuncia penal correspondiente.

La vigencia de esas medidas cobran vigencia de inmediato, dispuso el intendente Walser, y tendrán vigencia hasta el 19 del actual, aunque con la posibilidad de ser prorrogadas “por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica”.

