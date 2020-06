En Concepción del Uruguay hay 42 familias en cuarentena. Se trata de empleados del frigorífico Servi-Ave, después que uno de sus operarios, residente en San Justo, diera positivo al covid-19, y que otros cinco -tres de ellos de la Histórica y los dos restantes de la mencionada localidad del departamento Uruguay- fueran testeados por presentar síntomas muy leves.

“Tenemos a unas 40 personas que viajan de Concepción del Uruguay a San Justo a trabajar en el frigorífico y algunas comparten turno con el joven que dio positivo. Por eso recorrimos el domicilio de cada una de ellas para ver si tienen síntomas y avisarles que hay una orden estricta de hacer cuarentena por 14 días, en su casa y con las familias, no pueden salir por nada”, se indicó desde el Sindicato del Personal de la Industria de la Carne.

El director del Hospital Justo José de Urquiza, doctor Pablo Lombardi, confirmó que se realizaron cinco hisopados en el departamento Uruguay: dos en San Justo y los otros tres en Concepción del Uruguay.

«Los tres pacientes que tienen confirmación de coronavirus evolucionan en forma favorable. El primer caso está internado en el Hospital Urquiza y los otros dos contactos están aislados en San Justo, en el establecimiento que la Municipalidad dispuso para tal fin», remarcó. El profesional remarcó que «en las últimas horas se trabajó intensamente, tanto en San Justo como en Concepción del Uruguay, en conjunto con los centro de salud y la Municipalidad, tratando de hacer un seguimiento de los contactos cercanos, sobre todo de los últimos casos confirmados en el ámbito laboral, como el que motivó el cierre de la planta frigorífica de ServiAve».

Por último, el director del nosocomio uruguayense señaló: «Como resultado de esa investigación epidemiológica se decidió tomar cinco muestras a personas por sus características clínicas. Tres son de la ciudad y dos de San Justo», finalizó. A última hora trascendió que dos de los hisopados, realizados en Concepción del Uruguay por contacto estrecho con el paciente positivo de covid-19 del frigorífico ServiAve de San Justo, habrían dado negativo. Y se aguardaba por los resultados de los análisis realizados a los restantes trabajadores.

Se analizan más casos sospechosos de Covid-19

Se trata de 13 personas que presentaron síntomas similares a los del nuevo coronavirus. En Concepción del Uruguay hay diez casos que están siendo estudiados.

Tras la noticia de los siete casos de coronavirus en Colón, por lo menos trece personas con síntomas similares a las del virus están siendo evaluadas en el departamento Uruguay, 10 de ellas en Concepción del Uruguay y tres en San Justo. El director del Hospital Urquiza, Pablo Lombardi, sostuvo que de los diez casos estudiados de la ciudad, tres de ellos son por contactos estrechos con los pacientes de Colón. El profesional informó que, de los hisopados realizados, dos fueron descartados y dos están en estudio.

Todos los días un poco

Casi ochenta días de emergencia sanitaria encuentran a la ciudad ante una nueva situación. En realidad y para ser justos, nada ha dejado de cambiar desde el minuto cero, salvo el hecho que Concepción del Uruguay no tiene hasta el momento un solo caso de Covid-19. Resulta paradójico entonces que, cuando una inmensa mayoría de uruguyayenses ha hecho un enorme esfuerzo para mantener un estatus sanitario que sería orgullo en cualquier ciudad, haya quienes parecen esperar que aparezca un positivo para batir el parche sobre algo de lo que no se sienten responsables.

El contagio que llegó la semana pasada al departamento Uruguay de la mano de una persona que vive en San Justo, obligó a realizar una tarea de inteligencia sobre sus lazos estrechos y, en el marco de una proyección geométrica, sobre sus contactos habituales.

Cuestión que esta semana debió disponerse el aislamiento obligatorio a 41 personas que se habitualmente se dedican a trabajar en las granjas de la empresa ServiAve y que, aunque no tienen ningún contacto con la planta, quedaron dentro del protocolo. Cabe señalar que la planta frigorífica ubicada en San Justo está cerrada a causa de ese inconveniente y la localidad en estricta fase uno de cuarentena.

Se dice mucho por estas horas, lo preocupante es quién lo dice. Replicadores hay y habrá siempre, especialmente cuando las redes sociales habilitan cualquier exabrupto. Pero volvamos a los cazadores de pollo, como se los denomina en el sector.

Para llevar a cabo la tarea de seguimiento permanente fue necesario armar dos grupos, que se dedican a monitorear la situación todo el tiempo, inclusive a prestar asistencia en relación a cuestiones que exceden sus obligaciones. La premisa es que ninguno de los 41 salga de su casa. La pregunta central es el resultado de los hisopados que se efectuaron en el transcurso del jueves. No se conocen oficialmente los resultados pero, si se analiza el informe dado a conocer ayer por las autoridades provinciales, donde sólo se consignan siete casos positivos en Colón, se entiende que los dos enviados desde la ciudad dieron negativo. Por otro lado, debe reconocerse que esos trabajadores de granja se vieron involucrados en el problema sanitario por cuestiones ajenas a su voluntad. En ese marco, hay personas en Concepción del Uruguay que no registran la pandemia.

Remiseros que viajan a Buenos Aires para hacer su agosto y habitantes de esta ciudad que siguen manteniendo contacto con ciudades vecinas, como el caso de Colón y Gualeguaychú, donde hay casos confirmados. De nada valdrá luego llorar sobre la leche derramada.

El caso de Colón es para tener en cuenta. La intendencia de ese lugar autorizó la apertura de gimnasios, contraviniendo los decretos de los gobiernos nacional y provincial. Fue allí donde se produjo el contagio de las siete personas que dieron positivo.

Cabe preguntarse qué otra cosa puede hacerse para importar un virus que no viene si no lo vamos a buscar. Finalmente, resulta inaudito que alguien señale que dejar sólo un par de accesos es una exageración, o que obligar a la utilización del tapaboca no sirve como medida de protección. La responsabilidad es absolutamente individual, como la ronda de mate de quienes no respetan las medidas de seguridad y también lo es el esfuerzo de la inmensa mayoría del pueblo uruguayense, que quiere esta realidad: la de mantenerse sin ningún caso.

Fuente: La Calle