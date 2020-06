El empresario Domingo Lopardo, propietario del Frigorífico ServiAve de la ciudad de San Justo, indicó a través de declaraciones en la radio pública uruguayense, que personal de gendarmería realizó en la noche de este miércoles un operativo donde puso cintas de seguridad en la planta, en el marco de la prevención tras los nuevos casos confirmados de Covid-19.

Lopardo aseguró que hoy estarán elaborando y viendo los protocolos para poder trabajar con medidas extremas de seguridad. “Estar 14 días en cuarentena, sería terminal para la empresa”, comentó el empresario. Por otro lado, indicó que hoy ingreso personal administrativo porque se tienen que abonar los sueldos.

Vecinos preocupados

A raíz del asilamiento de la localidad de San Justo, se ha generado una gran preocupación de los habitantes, ya que serán 15 días en los que no se podrá salir o ingresar.

Es así que uno de los más afectados en el frigorífico Serviave, que cuanta con aproximadamente 180 trabajadores y trabajadoras, que se ven afectados ante la paralización de la producción.

Según señalan los empleados, este viernes deben cobrar la quincena pasada y no tienen información al respecto de cómo se realizará, pero a esto suman que la próxima quincena no habrá producción por el aislamiento, y no recibieron ninguna comunicación por parte de los responsables del frigorífico, ni de la Municipalidad.

Por otra parte, señalaron que personal del sector termocontraible, ya están sin trabajar hace varios días, debido a que se aislaron por prevención a raíz de haber tenido contacto con uno de los enfermos de Covid19.

Los trabajadores fueron claros al destacar que “no juzgan a nadie por estar enfermos”, pero exigen respuestas de las autoridades para saber cómo se va a enfrentar este aislamiento.

Crédito: LT11 – 03442