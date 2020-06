Docentes de distintas agrupaciones realizaron una “carteleada” este miércoles frente al Consejo General de Educación (CGE), para exigir la reapertura de la negociación salarial. Cuestionaron supuestos errores de liquidación de los salarios y reclamaron el pago de sueldos adeudados · Además, volvieron a plantear las desigualdades que abre la educación virtual. Hubo críticas hacia la “burocracia sindical”, se informó a APF.

Con barbijo y respetando el distanciamiento social, docentes agrupados en Alternativa Docente, el Colectivo Cimarrón y docentes de base en el POP, se concentraron frente al CGE para exigir la reapertura de las negociaciones salariales. “En la provincia las paritarias quedaron congeladas, ni siquiera pudimos llegar a discutir una propuesta”, cuestionó Marianela Valdez, integrante de la agrupación Alternativa Docente, en diálogo con esta Agencia.

También expresaron su malestar ante supuestos errores de liquidación de sus salarios. “Este mes, como ya es habitual, hubo errores de liquidación y distintas situaciones relacionadas al pago de haberes”, señaló Valdez.

“Hay recibos de sueldo que todavía no figuran, horas cátedras que no han sido cargadas y no se han podido cobrar, algunos códigos que no aparecen”, enumeró.

“Es una vulneración total de los derechos de los trabajadores de la educación, que no tengamos acceso a nuestros recibos, no saber qué vamos a cobrar, no tener un control respecto a qué se nos paga”, sostuvo.

También volvieron a plantear las desigualdades que se profundizan con la educación virtual, ya que “al no garantizarse el acceso a dispositivos tecnológicos de estudiantes y docentes, se abre aún más la brecha educativa y la desigualdad”.

Tras comentar que pegaron carteles con las “demandas y exigencias” del sector “en las paredes y los ventanales del CGE”, la docente cuestionó a “las burocracias sindicales, que no están representando los derechos de los trabajadores”. En ese orden señaló que “sólo se expresan en comunicados, pero no hay acciones concretas para exigir la apertura de la paritaria y poner estos temas en agenda”. (APF)