En el día de ayer se reunió el Comité de Emergencia COVID-19 de Caseros, ante el nuevo escenario que vive nuestra localidad por el posible caso de coronavirus que se encuentra en estudio. La misma contó con la presencia de la mayoría de sus integrantes conformado por el presidente Municipal, Secretaria de Gobierno, miembros del Honorable Concejo Deliberante de ambos bloques políticos, personal de Salud del Centro de Atención Primaria de la localidad de Caseros, personal de Salud que presta servicios para la Municipalidad, Juez de Faltas, Asesor Legal con la finalidad de tomar determinaciones en base a las sugerencias, intercambio de opiniones y principalmente las recomendaciones de los efectores sanitarios sobre las medidas a implementar en lo inmediato.

CONSECUENTEMENTE SE RESOLVIÓ MANTENER EL ESTADO DE SITUACIÓN VIGENTE HASTA EL DÍA VIERNES 5 DE JUNIO INCLUSIVE, EN RELACIÓN A LAS HABILITACIONES DE ACTIVIDADES COMERCIALES, SERVICIOS, OFICIOS Y SALIDAS DE ESPARCIMIENTO.

Es fundamental insistir en el grado de responsabilidad personal y social de cada uno de nosotros, como ciudadanos, quienes desde el lugar y función que tenemos debemos respetar y hacer respetar las medidas preventivas para controlar la propagación masiva de la enfermedad, y de ésta manera evitar que las autoridades deban dar marcha atrás con las autorizaciones de actividades comerciales y recreativas perjudicando a toda la población.

El uso de barbijo al ingresar a los locales o establecimientos; el distanciamiento entre personas de por lo menos 1 metro y medio; el ingreso controlado a los lugares cerrados (no más de 2 personas por vez); la higiene de manos; no compartir mate y elementos personales, la salida de nuestros hogares sólo para lo estrictamente necesario programando nuestras compras para que no exista la necesidad de realizarlas diariamente y menos aún varias veces en el día, son parte de las conductas que es IMPRESCINDIBLE aplicar para el cuidado de nuestra salud y el de toda la población.