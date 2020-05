Sucedió hace dos sábados en Gualeguaychú. La menor, en medio de un ataque de angustia, pudo decirle a su papá que había sido abusada. Un día después, hablaron dos de sus tías, una menor y la otra mayor de edad. Ambas contaron que sufrieron atrocidades similares por parte del denunciado.

Lo primero que resulta necesario aclarar es que las denuncias de las aberraciones relatadas por las mujeres fueron hechas en sede policial. Lo segundo es que no se publicará ni los nombres de las denunciantes ni el del denunciado, tampoco ningún dato personal o sensible que facilite su identificación. Esta decisión se sostiene en las recomendaciones y las leyes nacionales e internacionales para no revictimizar a las presuntas víctimas, y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo considerando que dos de las tres son menores de edad.

Dicho esto se impone urgente la impartición de justicia.

El relato de una niña generó una gran conmoción en el seno de la familia de Gualeguaychú. En medio de un ataque de angustia y llanto, la chiquita le contó a su papá que había sido abusada por un pariente, mayor de 50 años. Esa misma noche la atendieron en el Hospital Centenario y se anotició al fiscal en turno, Mauricio Guerrero.

Quienes acudieron a ElDía para relatar lo sucedido y, fundamentalmente, para que se haga justicia fueron los abuelos de la menor. Ellos mismos expresaron que pasaron la noche sin dormir por el drama que todavía siguen atravesando, sin saber lo que aún faltaba: al otro día, una de sus hijas (menor de edad) se animó a contar que también había sido sometida a situaciones de abuso y, horas después, otra de sus hijas (mayor de edad) relató lo mismo. En todos los relatos el señalado es el mismo sujeto.

Tras ello, se hicieron las correspondientes denuncias en la Policía y el denunciado fijó un nuevo domicilio, comunicándoselo a la Fiscalía, desde donde se pidieron inmediatamente medidas restrictivas, como la prohibición de acercamiento a las denunciantes, concedidas por el juez de Garantías Ignacio Telenta.

Otras veces le pedía que le practique sexo oral, pero como se negaba y lloraba, la obligaba a hacerlo

Según las denuncia de la mayor de las hermanas y tía de la pequeña, el denunciado –un pariente político– abusaba de ella cuando tenía entre 8 y 14 años. “No sólo la tocaba en todo el cuerpo sino que también hacía que le toque sus genitales”, sostiene la denuncia policial a la que accedió ElDía.

“Otras veces le pedía que le practique sexo oral, pero como se negaba y lloraba, la obligaba a hacerlo”, sostiene el documento en que también quedaron expresamente denunciados los presuntos abusos contra su hermana menor.

No sólo la tocaba en todo el cuerpo sino que también hacía que le toque sus genitales

Según consta en sede policial y en la Justicia, los abusos se sucedían de manera seguida en todos los casos, tanto de día como de noche. El denunciado aprovechaba los momentos en que se quedaba con las niñas, a su cuidado, para cometer los aberrantes actos denunciados.

Una de las cámaras gesell a las menores ya fue realizada, mientras que la otra se llevará a cabo en los días próximos. La Fiscalía avanza en la investigación. Hay un (presunto, por ahora) atentado contra la integridad sexual que no puede quedar impune. (ElDía)