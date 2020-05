Todo sucedió durante la madrugada de este miércoles. Un joven fue hasta la base de una remisería concordiense, pidió ser llevado por algún chofer hasta su casa, pero a la hora de pagar le robó al remisero dinero y algunas pertenencias y luego se llevó la llave del coche, un VW Gol Trend modelo 2015.

Esteban Pereyra, titular de la base de Remises Libre contó, en diálogo con La Quinta Pata (Lunes a viernes de 9 a 12 en Oid Mortales 88.9): “A las 2.30 de la mañana se acercó un hombre a la central, le pidió a un chofer que lo acerque hasta zona del barrio Toronjal, precisamente a Maipú y Néstor Garat, y cuando llegan al lugar sacó un cuchillo agrede al chofer, que descendió del coche y el asaltante lo siguió, regresó al auto y le robó plata, el reloj y la llave”.

Sobre el chofer, precisó: “Tiene 25 años, es fijo de los que trabajan en la noche y sabe las cosas que pasan. Siempre se da aviso cuando pasa algo sospechoso. Tiene lesiones leves en el brazo porque se defendió, pero está bien”.

Acerca del asaltante, que había llegado minutos antes a pedir el remís, Pereyra contó: “Fue visto por el operador. Subió de manera normal, no llamó la atención de nadie, por eso no dimos aviso ni seguimos el coche, no parecía tener intenciones de hacer algo”, y describió: “Era un muchacho joven, estaba bastante alterado. Se sacó, empezó a agredir al chofer, le robó todo lo que tenía a mano y este atinó a bajar del auto”.

A pesar de no tener las llaves del vehículo que maneja, el remisero pudo comunicarse con sus compañeros por radio y avisarles lo que había sucedido, así que lo asistieron y le acercaron el duplicado de la llave para que pudiera mover el auto. “Tuvo que volver a la buena de Dios, lamentablemente esperó por ayuda una zona peligrosa, como tantas otras que hay en Concordia”, dijo el titular de la base.

“No tenemos cámaras de seguridad en la remisería, hay una de la municipalidad en frente, pero apunta a la calle, así que estamos evaluando ahora si ponemos alguna como medida de seguridad”, indicó.

Por último, pidió: “Si alguien ve las llaves, que las alcance hasta la empresa”.

Inseguridad

Según contó el empresario, en lo que va de la cuerentena tuvieron dos intentos de asalto. “Este se concretó, pero gracias a Dios se ha dado sin lesiones graves para el conductor” y mencionó, sobre la actividad: “El trabajo descendió como en todos lados y está en un 40%”.

El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio