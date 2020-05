Una catarata de denuncias a través de una red social se sucedió a partir del testimonio de una joven que fue abusada por el profesional. Los testimonios.

Las respuestas no se hicieron esperar y decenas de mujeres brindaron testimonio de los abusos que, durante más de 20 años, perpetró impunemente el dermatólogo Jorge Luis Daichman, cuya consulta se encuentra en calle Corrientes, de la capital provincial

La denuncia contra el profesional, y excandidato a concejal de Paraná (En 2019 integró una lista Justicialista), llegó ante la Unidad Fiscal de Paraná, donde se abrió una causa por abuso sexual simple y ahora se espera que testifiquen más mujeres que pasaron por similares situaciones.

Según el relato de sus víctimas Daichman aprovechaba la consulta por temas de piel para mirar y manosear los pechos de las pacientes, aun cuando la dolencia estaba muy lejos de esa parte anatómica.

La joven denunciante fue la primera en acudir a la Justicia tras más de 20 años de impunidad de este médico. Muchas mujeres se animaron a contar lo que les ocurrió dentro del consultorio. Muchas mujeres relataron que les pareció mal el tocamiento pero normalizaron la situación ante la figura de poder médico-paciente.

Algunos de los escraches

“Me atendió cuando yo tenía 16 años. Me había quemado por estar muy expuesta al sol. Cuando me hablaba me acariciaba la pierna. Me hizo mostrarles las tetas y también me corrió la bombacha para ver (para ver qué?) claramente no tenía quemadas esas partes porque la bikini las tapa”.

“A mí me atendió hace uno o dos años atrás. Me hizo sacarme la remera y me empezó a tocar la piel, y aprovechó para tocarme las tetas; yo me sentí incómoda, pero lo normalicé confiando en que capaz mal pensé. Que bronca”.

“Yo me hice atender con él hace más de un año. Nunca supo decirme qué tenía. En la consulta empezó a mirarme raro y vi en un momento que me miró las tetas, me preguntó sobre unos granitos que tenía y cuando me di vuelta me tiró del vestido y me miró todo! Nunca más volví con ese hdp”, Fue otro de los testimonios.

Ante la Justicia

La denunciante, quien fue por unos sarpullidos en los brazos, terminó en corpiño e indignada ante el manoseo de sus pechos. Cuando el médico le quiso correr la ropa interior reaccionó.

“Estoy indignada y enojada porque le hizo lo mismo a una cantidad de gente que no pudieron hablar. Son más de 50 mujeres y hace más de 20 años que viene haciendo esto”, dijo la joven cuya intención es que este médico no ejerza más la profesión ni abuse de más mujeres.

La causa sigue en la Justicia que deberá recoger los testimonios de más denunciantes y citar al médico a declarar.

UNO