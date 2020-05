Através de su cuenta de Twitter, Nilda Giménez se hizo eco de lo que calificó como “el primer caso concomitante” de Covid-19 en el Departamento Colón, presuntamente ocurrido en la zona rural.

“Un señor de un poco más de 70 años se suicidó por considerarse un riesgo de contraer la enfermedad y contagiar a su familia”, reza el contenido principal del tuit, enviado este jueves a las 16.47, tras anoticiarse del caso -dijo luego- por conocidos en el lugar donde ocurrió.

Aclaro que no hay casos aquí. Los msjs gubernamentales enferman a la gente.?#incertidumbre

“Aclaro que no hay casos (de coronavirus) aquí”, recordó Nilda. “Los mensajes gubernamentales enferman a la gente”, agregó a continuación.

“Incertidumbre”, dice el hashtag elegido para cerrar su publicación.

Explicación

Consultada desde El Entre Ríos sobre su posteo, Nilda Giménez argumentó su posición, en base a su experiencia personal y labor social.

“Este aislamiento está trayendo muchos problemas psicológicos a personas que tienen predisposición a la depresión y al suicidio, que es algo que no se está teniendo en cuenta”, planteó.

“Recibo mensajes de personas de San José y Colón, que las atraviesa esta situación, que me dicen que no aguantan más el encierro”, dio a conocer. “Si para uno que no enfrenta esos problemas es bravo, imaginate lo que es para gente que sí”, continuó. “¿Sabés lo que es tener un chico autista encerrado 50 días?”, preguntó al respecto.

El mensaje del gobierno “da miedo, genera mucha incertidumbre y eso termina siendo incontrolable para estas personas”, opinó. Ante ello, aconsejó: “Que se sienten con especialistas, gente que trabaja con este tipo de personas, y se informen sobre sus necesidades antes de tomar estas medidas, como han hecho en otras partes del mundo”.

Sobre Nilda Giménez

Profesora de educación especial y apoderada legal en la Escuela Especial “Rayo de Luz” de Colón.

Histórica militante radical, una de las primeras dirigentes en integrar el entonces frente vecinalista “Todos por San José” y, posteriormente, candidata a intendenta de esa ciudad por “Cambiemos” en 2015.

Actualmente, se presenta como presidenta del comité sanjosesino de la Unión Cívica Radical y congresal del Departamento Colón.

