Este lunes entró en vigencia la nueva normativa del Banco Central que limita el acceso al dólar oficial y fija nuevas restricciones para las operaciones con los dólares alternativos, conocidas como dólar Bolsa o MEP y contado con liquidación (CCL). Las medidas se aplican tanto para las empresas como para los ahorristas.

La operación conocida como dólar Bolsa permite obtener dólares a través de la compra de un bono que cotiza en pesos, pero que es convertible al mismo bono que cotiza en dólares. La semana pasada, cerró su cotización a $112,83. En tanto, la modalidad de contado con liquidación consiste la compraventa de un título que se liquida en dólares en una cuenta del exterior. El viernes cerró a $115,23.

Estos cambios provocaron que el servicio de ventas online no estuviera disponible en algunos bancos, o que se registraran demoras en algunos homebankings. En algunos casos, se aseguró que mañana iba a estar disponible la opción ya que hoy hubo que actualizar sistemas para cruzar datos y comprobar que quienes deseaban comprar dólar al precio “solidario” no hubiesen realizado en el mes operaciones con MEP o CCL. Otra entidades, ya actualizadas, pidieron una suerte de declaración jurada en la que el cliente aseguraba que no era beneficiario de un crédito del gobierno en el contexto de la ayuda por el coronavirus. En varios bancos privados, la operación de compra de divisas fue normal.

“Todas estas regulaciones tienden a agrandar la brecha con el dólar oficial que de corto plazo es difícil de estimar pero seguramente puede haber alguna reacción del dólar paralelo. De mediano plazo, todo contribuye a generar mas ruido y que ajuste todo por precio al alza. Vamos a estar mirando muy de cerca, pero esto no tiende a solucionar el problema de raíz y lo hace más persistente”, señaló Diego Martínez Burzaco, economista de Inversor Global.

¿Qué hay que tener en cuenta ahora para poder acceder a dólares en el mercado oficial?

– Si una persona compró USD 200, los que son habilitados por mes en mercado minorista al precio oficial más el impuesto PAIS del 30%, no podrá realizar operaciones con las modalidades de dólar Bolsa o contado con liquidación por los siguientes 30 días corridos.

– Por otro lado, solo podrán comprar dólares al precio oficial con el cupo de USD 200 mensuales los que en los 30 días corridos anteriores no hayan efectuado ventas de títulos con liquidación en moneda extranjera (dólar Bolsa) o los hayan transferido al exterior (CCL).

– De esta forma, los que compraron los USD 200 mensuales deberán esperar 30 días para vender bonos en dólares. Y, a su vez, quienes hayan operado dólar Bolsa o comprado títulos en dólares en forma reciente, deberán esperar 30 días corridos desde esa operación para poder comprar los USD 200 dólares mensuales.

– Las empresas que hayan accedido a los créditos subsidiados (con tasa al 24%) dispuestos para aliviar los efectos económicos de la cuarentena, deberán pedir la conformidad del BCRA para realizar las operaciones del dólar Bolsa o contado con liquidación. O sea, pasa a ser una decisión uno a uno por parte del Central.

– El Banco Central, además, dispuso que a partir de ahora solo podrán operar en la compra venta de divisas los bancos y las casas de cambio, en forma exclusiva. Esto excluye a las agencias de liquidación y compensación (ALYCS), que solían ofrecer precios más bajos. Estas firmas tendrán 30 días para acomodarse a la nueva normativa y formar una nueva empresa exclusiva para el mercado de cambio.

– Los que transfirieron títulos al exterior en el último mes no pueden comprar “dólar solidario”. Tiene que esperar 30 días corridos para poder hacerlo.

Con estas restricciones, ¿qué recomiendan ahora los especialistas para dolarizarse? “Si la necesidad de dolarizarse es alta, claramente le va a convenir ir al contado con liquidación porque es muy largo el plazo para pasarse a dólares de a USD 200 por mes. Si la necesidad es baja, se puede dolarizar una parte con el cupo de USD 200 y el resto se sigue manteniendo en pesos. También va a depender si se dolarizó en los últimos 30 días por MEP o por mercado de cambios, que afecta hacia adelante. En el caso de las empresas, la decisión es mucho más compleja», indicó el analista financiero Christian Buteler.

A partir de la aplicación de las restricciones, la expectativa es que se reduzca el volumen a los dólares alternativos pero eso no significa que necesariamente bajen los precios. “Los valores del dólar MEP o CCL salen del precio de los activos que cotizan en pesos y en dólares. Que tengas menos demanda no implica que la brecha se vaya a achicar para que el precio baje. Obviamente no vas a tener la demanda que tenías y eso debería por lo menos no hacer crecer el precio en esa modalidad. Mientras que va a afectar más por el lado del dólar blue”, agregó Buteler.

Desde la consultora PXQ, que dirige el economista Emmanuel Álvarez Agis, destacaron que si bien se entiende la voluntad del Banco Central de castigar a los que compraron dólares a través del dólar Bolsa o contado con liquidación, se deberá contemplar la situación de empresas que tienen que importar o pagar deuda, ya que obligarlos a ir a buscar las divisas al CCL o MEP generaría una mayor demanda en estos mercados e iría en contra del objetivo buscado de reducir la brecha.

“En particular, el control de cambios implica siempre un desdoblamiento de facto: algún mercado alternativo comienza a ponerle precio a un dólar sin restricción de acceso. Hasta ahora, el Gbierno convivió con un esquema de flotación administrada en el Mercado Unico Libre de Cambios (MULC) y de free-floating en el CCL. Esta combinación de estrategias cambiarias se encuentra libre de riesgo siempre que no existan vasos comunicantes sobre los mercados MULC-CCL. Sin embargo, el canal de transmisión entre el CCL y el MULC son las exportaciones netas: una mayor brecha contrae las exportaciones netas, fuerza el BCRA a vender reservas y alimenta las expectativas, y la posibilidad, de una devaluación”, alertó el informe de la consultora.

