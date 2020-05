La habilitación de nuevas actividades se sustenta en criterios sanitarios y en las necesidades económicas de cada región. Hay 44 rubros exceptuados desde el inicio del aislamiento obligatorio.

Desde el Ministerio de Producción se explicaron los criterios adoptados para decidir las excepciones a las actividades en la provincia. Se indicó que básicamente tienen que ver con cuestiones sanitarias, pero también con la generación de insumos para ciertas cadenas productivas y con la necesidad de otorgar dinamismo productivo y económico a las localidades o departamentos donde se desarrollan.

Así lo explicó el secretario de Gestión del Ministerio de Producción, Ricardo Armocida, quien dijo que desde la provincia se continuará avanzando en este sentido.

Por otro lado, se refirió a las dificultades que sufre el sector turístico, uno de los más afectados por las medidas de aislamiento, y dijo que se está trabajando para el corto plazo para ayudar al sector pero también evaluando acciones para el día después de la pandemia.

HABILITACIONES

En la conferencia de prensa virtual de este sábado, Armocida recordó que el gobierno nacional habilitó mediante un decreto de necesidad y urgencia a los gobernadores a llevar medidas de excepción en materia de actividad productiva y de personas circulando vinculadas a esas actividades.

Indicó que el gobernador Gustavo Bordet adhirió a esta medida y facultó a los Ministerios de Producción y de Salud “a tomar las disposiciones necesarias y correspondientes para evaluar la viabilidad de las distintas actividades que podrían ser exceptuadas en el marco del decreto de necesidad y urgencia”.

Explicó que para ello se dispusieron los siguientes cinco parámetros: que el tiempo de duplicación de los casos confirmados del Covid 19 no debe ser inferior a 15 días; que el sistema de salud debe contar con capacidad suficiente adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria; que debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo sociosanitario que implica la apertura de la nueva actividad y la circulación de personas vinculada a la misma; que la proporción exceptuada del aislamiento social preventivo obligatorio no debe ser mayor al 50 por ciento de la población total del departamento; y que ese departamento no esté considerado por las autoridades sanitarias nacionales como de circulación por transmisión local o conglomerado.

Dijo que la provincia agregó un sexto componente: que la actividad que puede ser exceptuada cuente con un protocolo sanitario que siga las recomendaciones y determinaciones de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.

Detalló que, a través de la evaluación de este componente de seis elementos, el Ministerio de Producción, tomando los recaudos y las evaluaciones pertinentes con las autoridades sanitarias de la provincia, decidió exceptuar las siguientes actividades en la provincia: fabricación de baterías y acumuladores eléctricos; fabricación de hornos de panificación industrial e implementos afines; fabricación de aberturas e implementos afines e insumos vinculados a este tipo de producciones; fabricación de artículos de camping y jardín; fabricación de implementos de baño y cocina; industria del calzado e indumentaria; astilleros de embarcaciones menores; fabricación de maquinarias para el alimento de mascotas y afines; industria de la cuchillería; fabricación de pinturas del hogar construcción e industria.

“De esa manera, la provincia de Entre Ríos, a las 33 actividades exceptuadas a nivel nacional, incorpora 11 nuevas actividades a todo el espectro productivo”, subrayó Armocida.

CRITERIOS

Aclaró que “esto no es una decisión que se toma a la ligera o que tiene que ver con una visión netamente economicista, sino que está tomada en la observancia de los componentes sanitarios; y fundamentalmente la excepción, más allá de la estabilidad sanitaria, tiene que ver con dos factores fundamentales: por un lado, son actividades que están vinculadas en algunos casos a cadenas productivas nacionales que requieren de los insumos que las industrias producen o elaboran; el otro factor es que permite contemplar estas actividades, que son muy importantes en materia de dinamismo productivo y económico a la localidad o departamento donde se desarrollan”.

De todos modos, advirtió que “esto nos lleva a dos situaciones que no son menores: por un lado, un incremento en la responsabilidad de cómo nos estamos conduciendo; no es solamente cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio de manera individual, sino que la apertura de estas actividades nos lleva a dimensionar que también hay una responsabilidad empresaria de cumplimentar con un protocolo que no es una mera formalidad para ser exceptuado, sino que es una hoja de ruta propiamente que será fiscalizada por las autoridades provinciales y municipales. Tiene que tener observancia por parte de los propietarios de los establecimientos productivos donde se desarrollará esta excepción a la cuarentena, y ante cualquier alteración de los parámetros sanitarios antes indicados, esta excepción será revocada en el marco de una decisión prioritaria de salud pública”, apuntó.

“Eso nos lleva a dimensionar la responsabilidad individual porque el Estado no puede estar en todos los lugares a la vez y en todas las situaciones”, afirmó.

Agregó que con “la cantidad de medidas que gobierno nacional y provincial ha tomado, al día de hoy estamos llegando a casi el 4 por ciento del producto bruto interno, que es casi 1 billón de pesos de materias activas, específicas y directas para sostener la actividad productiva en el contextos de esta pandemia, y esto también nos lleva a pensar que el compromiso y la aplicación individual y empresarial de las medidas de prevención, aislamiento, distanciamiento y demás componentes que un protocolo tiene que incluir, lleva un beneficio individual”.

“La sumatoria de esas situaciones lleva a un provecho colectivo que es sostener y mantener esta situación de la evolución de la pandemia como viene dándose ahora. Cualquier regresión de esta situación, automáticamente a esa actividad incluida puede que le sea revocada la exclusión en esa localidad, en el departamento o en todo el territorio provincial. Esto hace que esta situación sea un afloje de las condiciones de aislamiento, sino que implica una mayor responsabilidad de aquellos que están alcanzados por la exclusión”, concluyó.

TURISMO

En relación al sector turístico, Armocida indicó que es uno de los rubros más afectados por la pandemia tanto a nivel provincial, nacional como mundial, ya que es una actividad que se sustenta en la circulación de personas, y adelantó que habrá muchas modificaciones en la actividad una vez superada esta situación.

En tal sentido dijo que la provincia trabaja en diferentes acciones para paliar la situación a corto plazo, como las líneas crediticias firmadas por el gobernador con el CFI para dar sustentabilidad en los costos fijos, pero que también se están adelantando ideas para la etapa de reactivación. En este aspecto contó que el ministro Juan José Bahillo ya instruyó a la Secretaría de Turismo para que se vaya interactuando con los sectores del turismo y afines para comenzar a analizar y planificar lo que se hará al salir de la crisis. “Ya se está trabajando en eso y los diferentes corredores del Uruguay, el Centro y Paraná, como se divide geográficamente el abordaje, se están comunicando por videoconferencia con efectores del sector para intercambiar opiniones, visiones y perspectivas de cómo trabajar el día después en esta actividad que se verá modificada tras esta pandemia”, finalizó Armocida.