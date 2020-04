Al respecto, la fiscal Josefina Penón explicó que el miércoles «inicié de oficio una investigación porque tomé conocimiento de que el lunes, a las 2 de la tarde, funcionarios policiales dependientes de la Policía departamental local, habrían trasladado a un ciudadano de apellido Monzón, a la Jefatura». Ocurrió en Federación.

Agregó que «en el trayecto en que lo trasladaban a la Jefatura Departamental lo habrían agredido físicamente, incluso hasta con un palo».

Penón dijo que los hechos «están en estado de sospecha», y agregó que «por ahora tengo elementos que me permiten tener un alto grado de sospecha», aunque no dio precisiones sobre el particular.

«Me entrevisté con la propia víctima, él no se animaba a ir a la Fiscalía por el temor que le representan los funcionarios policiales, porque no sería la primera vez que recibe vejaciones de parte de policías. Me entrevisté con él, narró, dio detalles de todo lo que había sucedido. Así que solicité actuaciones y la Jefatura hace referencia a que lo habían traído por actuaciones contravencionales porque estaba ebrio en la vía pública», indicó Penón.

Agregó que «el médico forense constató múltiples lesiones en el cuerpo de Monzón que, en principio, se corresponden con sus dichos, que no fueron por una caída como dice la policía, sino por golpes. Con un palo pueden haber sido. Esta persona está muy herida, se le hicieron cinco puntos en la cabeza. En este momento (ya era de noche) el médico forense lo verá de nuevo porque le sangraba la herida, tiene también múltiples golpes en el cuerpo», enfatizó.

«Se inicia esta investigación, la carátula sería por vejaciones, que es el maltrato a un ciudadano común, por privación ilegítima de la libertad, pero esto es una hipótesis porque la investigación recién comienza», dijo y precisó que «el allanamiento comenzó a las 4 de la tarde, lo habilitó el Juez de Garantías, así que me constituí yo personalmente junto a mi secretaria y con personal de Prefectura Nacional».

Reveló que «en el lugar hemos secuestrado elementos de interés para la causa y hay tres funcionarios policiales detenidos por orden del juez y están imputados en la causa. La detención es por 24 horas», dijo la fiscal.

Fuente: Radio City