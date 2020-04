Además de en Entre Ríos, los profesionales del Derecho y las Ciencias Económicas podrán volver a ejercer en Misiones, Salta, Neuquén y San Juan. La construcción también se amplió a un número determinado de provincias. El regreso está pautado para el lunes que viene, cuando empiece la etapa 4 de la cuarentena.

La Jefatura de Gabinete de la Nación decidió flexibilizar actividades en determinadas provincias. Esta distención de la cuarentena será a partir de la próxima etapa, que comenzará el lunes que viene. La maniobra es parte de la estrategia que busca evitar la profundización de la crisis durante la pandemia del coronavirus.

En la reunión del comité de crisis que se realizó el jueves en la Casa Rosada, en la cual se analizó los pedidos de las provincias para flexibilizar el aislamiento obligatorio, se resolvió disponer una apertura en el ejercicio de las profesiones liberales en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén. La medida alcanzará a los abogados, contadores y profesionales de actividades que requieran título habilitante.

También se dispuso autorizar las obras públicas privadas, en otras palabras: la construcción, en las provincias de Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, Misiones, Salta, Mendoza y Neuquén.

Las deliberaciones incluyeron consultas con algunos gobernadores, a través de videoconferencias durante la reunión. Ambas medidas se instrumentarán mediante una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que se oficializaría el jueves en el Boletín Oficial.

La flexibilización de estas actividades requerirá el cumplimiento de los protocolos sanitarios elaborados por las respectivas provincias. Y deberán ajustarse a un informe técnico del Ministerio de Salud de la Nación, que reafirmará los cuidados ya establecidos.

Las gestiones de Entre Ríos

A comienzo de esta semana, ElDía había informado que el gobernador Gustavo Bordet iba a insistir ante Nación para que se incluyan estos tres rubros en la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzará el lunes 27 de abril.

Los motivos se basaron en que se considera que la puesta en funcionamiento de estos rubros es indispensable, sobre todo en lo que respecta a los profesionales de las Ciencias Económicas a la hora de pensar en la recaudación impositiva.

Por su parte, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia, Juan José Bahillo, había sostenido en ElDía desde Cero (FM 104.1) que “hemos evaluado algunas situaciones puntuales, y lo hicimos mirando el tema sanitario. Entendemos que hay sectores que están al límite en su economía, pero siempre hay que analizar el tema de la salud, donde los riesgos sean menores y analizar la forma en la que dichas actividades puedan volver paulatinamente al trabajo”.

“Tenemos muchos pedidos de distintos sectores para volver al trabajo, tanto de empresarios, como de sindicalistas y también de trabajadores independientes. Estamos analizando criterios antes de solicitar la flexibilización al Gobierno Nacional, pero siempre con el aval del área de Salud de la provincia que primero realizan una evaluación de la situación particular. Entendemos que algunas profesiones, puntualmente el caso de los contadores, tomando todas las medidas sanitarias podrían volver a trabajar, entendiendo que es una profesión que tiene requerimientos puntuales que ameritarían su vuelta al trabajo. Estamos gestionando sobre otras actividades para poder analizar y avanzar sobre una flexibilización, como el caso de la construcción, trabajadores cuentapropistas, hay mucha gente que hace trabajos participares en distintos rubros que deben ser atendidos sus reclamos”, había anticipado en Radio Cero.

Se flexibilizará el aislamiento en siete provincias

Siete provincias podrán poner en marcha varias actividades económicas desde mañana, cuando se oficialice la medida del Jefe de Gabinete en una resolución administrativa que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial. Se trata de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza.

En algunas, las que no lo hayan hecho todavía (porque varias que no tuvieron casos o muy pocos no esperaron el permiso del Gobierno nacional) se les autorizará la actividad de abogados y contadores y cualquier otra profesión liberal que tenga título habilitante. En otras, se habilitará la construcción en obras privadas, que según los cálculos que hizo llegar el secretario general del gremio, Gerardo Martínez, insume el 75% de la actividad nacional.

Por cierto, en todos los casos, “se realizará con un protocolo sanitario de sus provincias y un informe técnico de Salud de la Nación, reafirmando los cuidados ya establecidos”, según hicieron trascender fuentes oficiales que, además, siempre dejaron en claro que ante cualquier recrudecimiento de la enfermedad las medidas se dejarán sin efecto.

En la última semana fue escalando la presión de las empresas y los sindicatos para que empiece la apertura de algunas áreas de la economía y se permita a industrias, comercios y profesionales a ponerse en marcha. Cuando las entidades percibieron que el éxito de la estrategia sanitaria era claro y evidente, al punto que se había logrado achatar la incidencia de contagios y fallecidos, y que ahora urgía volver a encender la actividad económica, redoblaron los llamados a las principales autoridades del Gobierno, incluyendo al propio Presidente.

Quizás el reclamo que más ruido hizo en el equipo presidencial fue una carta que le hizo llegar la Cámara Argentina de Comercio (CAC) a Alberto Fernández el lunes, y que trascendió en las últimas horas. “Los salarios que perciben los trabajadores surgen de las empresas en las que se desempeñan, y la facturación de estas se deriva, a su vez, de los ingresos que reciben aquellos, en una rueda virtuosa de producción y consumo”, sintetizaron. Y pidieron una “impostergable reactivación paulatina”. De otro modo, “muy probablemente se produzca el cierre definitivo de múltiples establecimientos y la desocupación se tornará masiva”, dijeron.

Así que el Presidente le pidió a su Jefe de Gabinete que discutiera con el Comité de Crisis creado en ocasión de la última extensión de la cuarentena para analizar la administración de los pedidos que ya empezaban a hacer los gobernadores, organizando un sistema de demanda con protocolo garantizado por cada mandatario, que se mostró como un sistema eficiente en el contexto.

Es que el país está claramente dividido en tres grandes situaciones, bastante distintas entre sí frente al coronavirus. Algunas provincias, con cero contagios o menos de cinco, ya vienen implementando flexibilizaciones. Es el caso de Formosa, Catamarca y La Pampa, pero también Chaco, que implementó una apertura de varias actividades decididas por el gobernador, aunque en contra del intendente de Resistencia. Luego está el grupo que será flexibilizada a partir de la medida tomada por Cafiero y que se publicará en el BO.

Pero, finalmente, está el caso de CABA, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son los distritos con mayor cantidad de contagios y también más fallecidos, puerta de entrada del virus, donde nadie se anima a flexibilizar nada. “Por lo menos por ahora, la prioridad seguirá siendo la salud”, dijo uno de los gobernadores a Infobae.

En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti se reunió con el titular de la Unión Industrial de esa provincia, Marcelo Uribarren, y el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Marcelo Olmedo, donde les aseguró que continuarán por 30 días más los beneficios de financiamiento para las PyMEs a través de los créditos del Banco de Córdoba, con las mismas condiciones y requisitos que los ya entregados, con seis meses de gracia y un 24% de interés anual. También anunció la puesta en marcha de una línea de prefinanciación de exportaciones en dólares a través del Bancor.

Omar Gutiérrez, por su lado, hizo saber a través de las redes sociales que “para la nueva etapa de la cuarentena administrada en Neuquén, la puesta en marcha de la obra privada quedará sujeta a la aprobación de cada municipio”.