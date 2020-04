Un hecho de mucha incomodidad se vio en el Supermercado que gira bajo la razón social El Supremo, ubicado en calles 3 de Febrero y Alberdi.

El encargado habría sorprendido a una mujer de unos 70 años, que pasaba por la caja y se llevaba algunas mercaderías en su cartera personal.

Este hombre, según se observa en el video que tomó otra persona, le controló la mercadería y le preguntó si iba a pagar todo, incluyendo lo que tenía en su bolso.

En ese momento, le pidió que sacara todo y abrió con sus manos la cartera, observándose algunas mercaderías que la mujer sacó.

El incómodo momento pasó, pero lo más llamativo es que la “cliente”, fue a la Jefatura de Policía y radicó una denuncia contra la persona y el comercio por lo que había sucedido, señalando que no se había llevado nada sin pagar y que fue acusada falsamente (lo que se contradice con lo observado en la filmación), resaltando que dejó la mercadería en el lugar, porque la tocó este hombre que no tenía elementos de protección y ella no sabía si tenía Covid-19 o no.

Fuente: 03442