Si bien sigue con pronóstico reservado, fue pasado de terapia a sala de cirugía. Su madre dijo que perdió mucha sangre y tiene fe en que se va a recuperar. El agresor, también está internado en el hospital y su estado es grave.

El menor de edad que fue apuñalado por la expareja de su madre, en momentos en que intentó defenderla de una agresión, pasó de la unidad de terapia intensiva a la sala de cirugía del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, aunque su estado sigue siendo delicado. En tanto que el agresor, que habría sido identificado como Fabián Alejandro Romero, está en estado sumamente delicado y su pronóstico es reservado, ya que fue hallado con un balazo en la cabeza.

En este sentido María Esther Esteche, la madre de Agustín de 14 años, comentó que su hijo está en estado delicado porque perdió mucha sangre, no obstante se manifestó con muchas esperanzas porque pasó de terapia a la sala de cirugía. «La está luchando, dentro de todo está bien porque la operación que le hicieron es muy delicada y ahora está necesitando dadores de sangre».

Del mismo modo comentó que «él ahora se está recuperando, según me dijeron los médicos, mi hijo presenta una leve mejoría desde que entró al hospital y yo tengo muchas esperanzas que salga de esta», dijo emocionada, al tiempo que agregó: «con Agustín estamos los dos solos en una habitación», y recordó: «mis nenes más chiquitos están sólitos en mi casa aunque de a ratos me los cuida una sobrina».

«Yo le pido a la policía un móvil afuera en mi casa, por las dudas porque yo no quiero que alguno de los familiares de Fabián (por Romero, su ex pareja) quieran tomar represalias con mi familia por lo que le pasó», y reconoció que su cabeza «está por estallar por todo lo que pasó».

Sobre el estado de salud de su ex pareja, quien está internado en la unidad de terapia intensiva del nosocomio público, comentó que «lo único que yo me enteré es que él está internado en el Masvernat y que toda la familia lo está cuidando. Una doctora me dijo que está muy grave y su estado es demasiado delicado», y aclaró a diario El Sol que «mi hijo no es hijo de Fabián Romero».