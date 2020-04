Una mujer denunció en la justicia que un funcionario le prometió devolverle su trabajo en una residencia municipal si accedía a pasar una noche con él. Ella se negó y fue a los tribunales. En su anterior trabajo el hombre había sido denunciado por violencia laboral.

¿Trabajo a cambio de sexo?

Un funcionario de la Municipalidad de Paraná quedó envuelto en un escándalo en medio de la pandemia: una mujer denunció ante el Ministerio Público Fiscal que le ofreció renovar su contrato y hasta pasarla a planta permanente a cambio de que se acostara con él.

El hombre, que ocupa un cargo de tercera línea del municipio de la capital entrerriana, fue denunciado el 5 de marzo por un hecho que habría ocurrido unas semanas antes. A la denunciante, según publicó Juan Cruz Varela en el sitio “Página Judicial”, se le había vencido el contrato.

María (ese no es su verdadero nombre) trabajó durante dos años en una residencia municipal y antes un año en un jardín maternal. Era asistente de cocina en un hogar que atiende a personas en situación de calle.

Lo hizo hasta el 31 de diciembre en que le comunicaron que su contrato no sería renovado, a pesar de que la directora del hogar había recomendado su continuidad, por el compromiso y la capacidad que había demostrado en la atención de las personas que allí se alojan. Tal es así que le pidieron que siguiera yendo durante enero, pero luego hubo una marcha atrás porque no tendría cobertura en caso de cualquier accidente que pudiera tener en sus quehaceres.

Ella es el único sostén de un hogar en el que también viven su hija y nietos, por quienes recibe la asignación universal por hijo.

Le habían dicho que revisarían su situación, dada la recomendación de la directora del hogar, pero pasó enero y no tuvo novedades. Hasta el último día del primer mes del año, en que recibió una llamada de un número privado en su teléfono celular. Cuando atendió, una voz masculina le dijo una persona quería hablar con ella. El funcionario se presentó con su nombre, aunque ella misma asegura haber reconocido su voz:

–Hola, te hago una propuesta –arrancó el hombre.

En los tribunales María reconstruyó el diálogo que tuvo ese día con el funcionario municipal: “Le pregunté y me dijo que me ofrecía la planta a cambio de que me acostara con él, que pasara una noche con él. Le dije que no y él me pidió que lo pensara, que me daba hasta el miércoles siguiente (5 de febrero) para ver si cambiaba de opinión. Le dije que era un degenerado, que cómo me iba a proponer eso; pero él insistió diciéndome que regenteaba un prostíbulo por el hipódromo y que podíamos pasar la noche ahí. Yo me negué, terminó la llamada y ya no volvimos a hablar”.

Según dijo, María volvió a la residencia el último día de febrero, se cruzó con el funcionario y le recriminó aquel llamado, pero el hombre negó haber hablado por teléfono con ella.

La denuncia quedó en manos del fiscal Martín Abraham, quien dispuso una serie de medidas de prueba tendientes a constatar los dichos de la víctima y determinar si le da curso a la investigación penal preparatoria, pero todo quedó en stand-by cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decretó el receso judicial extraordinario por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Desde el municipio, en off the record, se dejó trascender que el hombre no había sido designado de manera formal, aunque admitieron que cumplía funciones, pero que ya fue apartado del cargo.

Página Judicial