Así se conoció tras la reunión de gabinete que mantuvo este lunes el gobernador Gustavo Bordet, y en la que también hubo definiciones crediticias para diversos sectores productivos. El cronograma

«Estamos trabajando con mucha responsabilidad para afrontar los desequilibrios que causó el aislamiento obligatorio en las cuentas públicas. La prioridad es seguir haciendo frente a las obligaciones salariales, contener la situación social y sanitaria, y asistir a los municipios que están en situación más crítica», afirmó el gobernador acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, y resaltó que «en los próximos días daremos a conocer la continuidad del cronograma».

En ese marco, Bordet reiteró que «al igual que en otras jurisdicciones, la recaudación de Entre Ríos cayó por debajo de las previsiones realizadas por la Comisión Federal de Impuestos, lo cual está provocando grandes desajustes. Pero seguimos priorizando la inversión en salud ante la emergencia, conteniendo el gasto público innecesario».

Además de Bordet y Stratta, estuvieron presentes en la reunión, los ministros de Economía, Hugo Ballay; de Producción, Juan José Bahillo; de Salud, Sonia Velázquez; de Gobierno, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Marisa Paira; y de Planeamiento, Marcelo Richard. También participó el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

En la reunión de gabinete se trabajó en torno a la continuidad del cronograma de pagos de la administración pública, las líneas de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el pedido de flexibilización del aislamiento por parte de algunos municipios.

Al finalizar el encuentro que se hizo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Producción, Juan José Bahillo, brindaron precisiones respecto a continuidad del cronograma de pagos de la administración pública, y a las líneas de crédito del CFI y el pedido de flexibilización del aislamiento por parte de los municipios al gobernador, respectivamente.

Sueldos

Ballay detalló que durante la reunión de gabinete se accedió a un informe de la situación epidemiológica y sanitaria por parte de la ministra de Salud, Sonia Velázquez. Luego avanzó en diversas materias, entre ellas, la definición de anunciar «la continuidad del cronograma de pago de sueldos para este martes cuando se abonarán sueldos hasta 95.000 pesos. Recordemos que se había hecho hasta 75.000 pesos. Mañana se concentrarán dos tramos de los que se hacían habitualmente, y el miércoles se pagará los sueldos de hasta 105.000 pesos. De esa manera, se cumple con nueve tramos, y queda pendiente el último en el cual son salarios de mayores a 105.000 pesos y los funcionarios. Esto se irá analizando diariamente. Como se anticipó la semana pasada, la recaudación viene muy por debajo de lo estimado, que ya era el 50 por ciento de lo original. Sigue viniendo por debajo, por lo tanto, los anuncios que se realizan se lo hace con la tranquilidad que se podrá cumplir», remarcó.

Excepciones y actividades productivas

Por su parte, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, detalló que se evaluó con el gobernador Bordet y la ministra de Salud, «la posibilidad que se fijó a partir del último decreto de necesidad y urgencia del Presidente, de pedir nuevas excepciones a determinadas actividades industriales y productiva».

En ese marco, comentó se están solicitando a Nación algunas aclaraciones y los criterios para fundamentar los pedidos porque «pone en facultad del gobernador el pedido. Estamos averiguando cómo será el procedimiento, además se iniciará, a pedido del gobernador, una ronda de consultas con los intendentes porque hay realidades distintas. En las próximas horas se avanzará con intercambios con dirigente locales para fijar criterios, protocolo e instructivo a seguir», adelantó.

Créditos y profesiones liberales

En otro orden, Bahillo informó que «el Consejo Federal de Inversiones confirmó que se elevó a 400.000 pesos la línea de crédito que era hasta 300.000 pesos a sola firma, y a 2.500.000 pesos la línea que era de 1.800.000 pesos con garantía real hipotecaria». Comentó luego que, a pedido del gobierno de Entre Ríos, «es que los créditos ya otorgados y que están en periodo de gracia de pago, este periodo de gracia se prorroga por seis meses. En tanto, los que ya están pagando la cuota, se posterga el vencimiento de la cuota por seis meses. Esto es una buena noticia para aquellos sectores que ya habían tomado créditos del CFI», remarcó.

En ese sentido, el ministro de Producción advirtió que aún no está definida la dinámica, pero entendió que «la posibilidad más alta es que el pedido venga de parte de los intendentes con un protocolo de seguridad y funcionamiento de las empresas porque que estén exceptuadas no significa que pueden trabajar como lo hacían antes del 19 de marzo, si no que tienen que adaptar un protocolo específico que contemple las cuestiones sanitarias y de higiene del trabajo».

Bahillo adelantó que el martes la provincia enviará un informe a Nación. «Se lo está conformando y cumpliendo con los criterios en cuanto a la elaboración para ser rápidamente evaluado. Además tiene que intervenir el Comité de Emergencia Sanitaria de la provincia y validar los protocolos de trabajo que nos están presentando los distintos sectores productivos».

En esa misma línea, Bahillo mencionó que «hay cuestiones que son más transversales como es el tema del sistema financiero, regulado más por el Banco Central, y el ejercicio de las profesiones liberales donde hay un común denominador en toda la provincia. Ahí se está trabajando directamente y los interlocutores son los Colegios que agrupan a las distintas profesiones».