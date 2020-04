Pasadas las 20:00 hs, persona de Comisaría Tercera que se encontraba realizando un operativo de control en relación al aislamiento social preventivo y obligatorio, en zona de calle Lacava y Tte. Primero Ibáñez; visualizan a un motociclista que intenta realizar una maniobra evasiva, siendo interceptado a los pocos metros.

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, inmediatamente se procedió a identificarlo, tratándose de un ciudadano de 28 años de edad, quien no se encontraba dentro de las excepciones para poder circular. No obstante se le solicita la documentación habilitante del rodado y este manifiesta no tenerla.

Por consiguiente se procedió a notificarlo de la violación del aislamiento, así como también al secuestro de la moto Brava Altino 150 c.c., cuando en esos momentos el individuo comienza a agredir verbalmente a los uniformados.

Ante esto se le solicita que se calme, pero esta continúa con su actitud e intenta arremeter contra el personal, debiendo ser aprehendido.

Lo sucedido es informado a la Fiscalía en Turno a cargo de la Dra. Ana María Presas, disponiendo su detención y posterior traslado a Alcaldía de Comisaria Primera, donde permanecerá alojado a disposición de la causa por resistencia a la autoridad.