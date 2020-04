El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, sigue esperando que firmen el decreto que le permita concretar las funciones de embajador de Israel. Aguarda esa oficialización en Buenos Aires, así como también la esperan otros designados embajadores en el mundo que no se desempeñarán en este continente.

Urribarri no pasó momentos gratos en el Senado a principio de este año, cuando su pliego propuesto por el Ejecutivo nacional fue examinado. En el pleno de la Cámara Alta nacional, legisladores de Cambiemos lo indagaron por sus causas judiciales en Entre Ríos. Los senadores nacionales emtrerrianos Estela Olalla y Alfredo De Ángeli le preguntaron por esos legajos judiciales y si volvería a la provincia para responder en los juicios orales que se habían programado para este 2020.

Ocurre que para este mes de abril está previsto comenzar el debate oral por la conocida mediáticamente como “causa de la vaca”. Las fechas agendadas son 27, 28, 29, y 30 de abril y el 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 26 y 27 de mayo. Hasta ahora, no se ha comunicado oficialmente sobre la suspensión de ese juicio.

Pero ese no es el único juicio en agenda que deberá enfrentar el ex gobernador este año. También figura en la Oficina de Gestión de Audiencias el debate por la causa llamada “sueño entrerriano” que acumula tres legajos que coinciden en una hipótesis acusatoria: millonarias inversiones del Estado entrerriano sirvieron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri. Ese juicio está agendado desde mediados de agosto hasta finales de septiembre.

Tanto el «sueño entrerriano» como la «causa de la vaca» fueron suspendidos el año pasado, y desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial se les asignó fecha para 2020.

Los mencionados anteriormente no son los únicos contratiempos judiciales del ex gobernador. Hay un legajo que comenzó a investigarse cuando estaba vigente el viejo Código Procesal Penal. Se trata del conocido como Global Means, que investiga el direccionamiento de publicidades millonarias del estado provincial.

Se suma además la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, donde Urribarri es investigado junto a su grupo familiar. Esa pesquisa arrojó una novedad hace pocas semanas, cuando la Justicia ordenó a la Municipalidad de Concordia que informe cuáles son las propiedades del ex gobernador.

Hay varios expedientes en la Justicia provincial que investigan no sólo a Urribarri y su familia, sino también a empresarios y ex ministros o asesores de sus gobiernos.

Designaciones de este miércoles

Este miércoles el Ejecutivo nacional sí publico las designaciones de embajadores en Chile, México y Paraguay que corresponden a Rafael Bielsa, Carlos Tomada y Domingo Peppo respectivamente.

Bielsa, ex ministro de Relaciones Exteriores (2003-2005) sucede a José Octavio Bordón. Domingo Peppo, ex gobernador de Chaco ocupará el rol que tuvieron Eduardo Zuain y Héctor Lostri en los años de Mauricio Macri. Tomada, ex ministro de Trabajo, sucede a Ezequiel Sabor designado por Macri.

Las designaciones de Tomada (por unanimidad) y Peppo (con una abstención) habían sido aprobadas por el Congreso el 20 de febrero. Una semana más tarde se avaló el pliego de Bielsa.

También fue oficializado Federico Villegas, ahora ex Embajador en Mozambique, como Representante Permanente de la República ante los Organismos Internacionales en Ginebra.

Entre los pliegos aprobados en febrero se encontraban los de Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil) y Carlos «Chacho» Álvarez (Perú). Mientras que la designación de Argüello ya fue publicada en el Boletín Oficial, las otras dos aún no se oficializaron.

El caso de Scioli fue resonante. Después de que Alberto Fernández le confirmara que iría a Brasil, el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires se presentó a sesionar en el Congreso para tratar el régimen de jubilaciones especiales, consignó Clarín.

En esa ocasión, los representantes de Juntos por el Cambio lo catalogaron como «diputrucho». El 5 de marzo, finalmente, Scioli presentó la renuncia a la banca.

Análisis