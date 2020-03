El incidente ocurrió en la esquina de Posadas y Ameghino.

Lo imposible ocurrió durante la jornada de ayer, ya que se registró un incidente vial entre dos autos en la esquina de calles Posadas y Ameghino, en medio de cuarentena preventiva impuesta por el gobierno nacional.

Según se puso establecer, un auto marca FIAT Palio circulaba por calle Ameghino y al llegar a la esquina con Posadas, no permitió el paso de un vehículo marca Chevrolet Sonic que transitaba por la derecha. Ahora resta saber el motivo por el cual los conductores no permanecían en sus domicilios con la medida restrictiva vigente para circular, ya que si alguno de los ciudadanos no tenía motivo aparente para circular el seguro no se haría cargo de los daños, ya que la imposición presidencial de permanecer aislados en los domicilios. (La calle)