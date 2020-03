El líder del bloque Fuerza Republicana dio positivo en el test y se encuentra cumpliendo la cuarentena correspondiente, aunque antes habría participado de la última reunión de la Legislatura provincial. Pondrán en cuarentena al resto de los legisladores que compartieron actividades con él

El legislador tucumano Ricardo Bussi es uno de los nuevos infectados de coronavirus que informó este domingo el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que se convirtió en el primer dirigente político en contagiarse la enfermedad.

Según informó el propio líder del partido Fuerza Republicana, el protocolo para casos sospechosos se activo luego de que comenzó a sentir algunos malestares estomacales y luego le confirmaron que dio positivo de Covid-19.

“Recién estábamos cenando con mi mujer y me llamaron del Gobierno prvincial para decirme que me dio positivo el examen de coronavirus”, precisó Bussi en un video que grabó poco después de enterarse de la noticia.

“Me tomó realmente por sorpresa, pensé que iba a dar negativo, la verdad es que me siento muy bien y por eso me extraña la noticia. Me siento realmente muy bien, muy bien. Estoy saludable, enérgico, estoy comiendo bien y me siento con mucha pila”, agregó.

El legislador señaló que “de todos modos” va a “respetar la cuarentena”, contó que “hace seis días ya venía encerrado, completamente aislado” junto a su esposa y resaltó que ahora va a “tomar medidas un poco más extremas”.

Además, negó haber venido “de un viaje al extranjero” recientemente y precisó: “Yo llegué de Brasil el 20 de febrero, con lo cual mi viaje está totalmente fuera de toda sospecha”.

“Lo que ocurre es que como soy un legislador de la provincia que recibe a todo el mundo, en mi despacho estuvieron desde funcionarios del gobierno hasta presidentes de instituciones importantes y personas comunes de barrios carenciados que vinieron a pedirme algún tipo de colaboración”.

“Por las circunstancias que vive el país, el mundo y Tucumán, llamaron a la emergencia epidemiológica y están viniendo a casa a romarme muestras por el protocolo por el coronavirus. Por lo personal, descarto cualquier afección más allá de esta gastroenteritis”, explicó Bussi en un video previo que circuló en las redes sociales.

En la grabación, el legislador aclaró que estaba siguiendo “las reglas” previstas para este tipo de situaciones y que se encontraba “en cuarentena, como corresponde”. (Infobae)