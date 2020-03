La situación que supone la cuarentena total en el país debido a la emergencia sanitaria deja vulnerable a toda la comunidad y frente a eso, una concordiense decidió fabricar barbijos para entregar a cambio de alimento.

Ana María Sanso, oriunda de Concordia, decidió hacerle frente al contexto que transita el país con el aislamiento obligatorio confeccionando barbijos de tela reutilizables a cambio de un alimento no perecedero.

En comunicación con colegas de Diario Río Uruguay, Ana María explicó que “no esperaba tener semejante éxito, desde el punto de vista de ayudar al otro y porque es un modo de que me ayuden a mí”. La idea de fabricar barbijos para prevenir el contagio del coronavirus, se le ocurrió por la tarde de este jueves cuando “estaba trabajando, vi lo que estaba pasando y pensé en hacer algunos para vender, me puse a mirar los precios a los que se estaban vendiendo y me pareció un abuso”.

Entonces se preguntó “¿y si compro tela, ofrezco un par y los cambio por un alimento?” Dado que eso “me sirve, porque estoy en mi casa, tengo dos nenas y estar aislada me limita un poco salir a hacer los mandados”, pero sin dudas, no esperaba la respuesta que obtendría de los concordienses.

Ana contó que a cada barbijo lo hace con tela nueva y le toma unos 20 minutos terminarlos. Al poco tiempo de ofrecer su servicio se encontró con un gran apoyo de la gente, lo que causó que “explotaran mi Facebook y mi WhatsApp”.

Además, destacó que entre anoche y esta mañana ya entregó 50 barbijos y la gente “me ha traído desde lavandina, trapos de piso, arroz, leche, galletitas, yogurt, yerba, tomates” y considera que a lo largo del día “capaz alcance a hacer unos 200 barbijos, porque se que los voy a ubicar sí o sí”.

Ana María trabaja hace más de 10 años desde su hogar, confeccionando ropa, delantales, almohadones, arreglos, entre otras cosas, pero remarcó que “esto me encantó, tanto el apoyo de la gente, como dar una mano, que me ayuden a mi y la verdad que estoy re contenta”. Por último, exclamó que “si en este momento tuviera 500 barbijos, creo que ya todos los hubieran venido a buscar” pero “solo pido un poco de tiempo, porque tengo una sola máquina y no doy abasto”. Sin embargo, agradeció a toda la gente y deseó que “ojalá todo esto pase muy pronto”.

Por encargos se puede contactar con ella a través de su WhatsApp +54 9 345 529 0887.