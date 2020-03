«Si bien hay muchas medidas que los vecinos nos piden, nosotros estamos trabajando con las medidas que constitucionalmente se pueden hacer. Había muchos pedidos de cierre de la ciudad. A nosotros hoy, constitucionalmente, la Provincia no nos permite hacerlo; la Nación, tampoco. Seguramente, mañana o pasador van a venir nuevas medidas, en las que se va a seguir restringiendo la circulación a nivel nacional y provincial. Lo que es hoy preocupación de los vecinos seguramente va a ser acallada por decisiones nacionales y provinciales, que exceden a lo que pudimos hacer desde el Municipio de San José de Feliciano».

De ese modo, Damián Arévalo justificó por qué no pudo cerrar los accesos a la ciudad y así, con esa medida sanitaria, impedir el ingreso del coronavirus a la ciudad del norte entrerriano. Lo hizo durante un mensaje de casi 10 minutos que transmitió esta noche por redes sociales y mediante el cual buscó explicar la serie de medidas que se han venido tomando en el marco de la emergencia sanitaria que rige en la provincia. «En Feliciano no nos queremos quedar afuera de la pelea por la contención y el aislamiento social que debemos tener para tratar de que este virus no llegue a los vecinos de nuestro querido pueblo», señaló el jefe comunal.

En Feliciano declararon el viernes el estado de emergencia sanitaria, se suspendieron actividades, se encararon acciones de concientización. «Este virus se puede detener si todos cumplimos con las recomendaciones», dijo el intendente de Feliciano. «Este intendente no toma medidas apuradas ni caprichosas, sino que siempre son consultadas con las diversas fueras de la ciudad», apuntó.

Dijo que van a a trabajar «fuertemente» para que las medidas de prevención se cumplan, y para eso pidieron la colaboración a Salud, a la Policía y a la Justicia. Y han pedido a las empresas de ómnibus que sólo permitan descender pasajeros en la Terminal de modo de hacer un «exhaustivo control» de quienes llegan a la ciudad. «Estamos haciendo un contralor, para saber cuál es su procedencia y si tienen algún síntoma, y asesorarlos sobre las medidas que se deben tomar», planteó.

Del mismo modo, desde las 0 de este jueves va a haber controles en todos los puestos de acceso a Feliciano: con personal policial y de Salud harán un control de todas las personas que ingresan a nuestra ciudad. «Este control no tiene que ver con el no ingreso a la ciudad, sino para conocer su procedencia, de donde vienen, si vienen del exterior, donde van a estar, para el caso de que tengan que permanecer en cuarentena, poder hacer el seguimiento», dijo el jefe comunal.

Los controles en los accesos lo están implementando varios municipios. Este miércoles empezó Villa Alcaraz, pero donde se aplica con más severidad es en Gualeguaychú y Colón, donde se vedó el ingreso de turistas, y los que están en estos momentos en esa ciudad se les ha pedido que vuelvan a sus ciudades de origen.

