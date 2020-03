De acuerdo a lo publicado por el colega Fabián Alberto Galarraga, en diálogo con el programa Diversidades, Izaguirre señaló que en el día de mañana martes tomará posesión del cargo de director de la radio pública uruguayense, habiéndose acordado el traspaso con en el director saliente Abelardo Santangelo.

Dicho acontecimiento ocurrirá luego de la conversación mantenida con el gerente de emisoras, Juan Martín Ramos Padilla, quien le determinó dicha indicación.

Por otro lado, este medio pudo saber que otra de las propuestas para el mismo cargo era Laura Raquel Truls, ex empleada de la emisora, pero durante el fin de semana se habría bajado la orden política de bajarla para finalmente ubicar allí a Izaguirre, viejo conocido de la emisora, de la cual ya fuera director años atrás, donde uno de los episodios más recordado fue el conflicto suscitado en 2004 con el periodista Edgardo Visagno y su programa “El Gigante”, reconocido en toda la zona por su trayectoria y crítica al poder de turno, lo cual provocó se terminara alejando de la misma al no estar alineado en la supuesta «apertura de voces», la cual no resultó siendo así, ya que el tiempo evidenció la clara ausencia de real polifonía.