El coronavirus, la temible enfermedad surgida en la ciudad de Wuahn, China, tiene en vilo al mundo. El pánico se ha generalizado a tal punto que miles de personas se dirigen por estas horas a los supermercados más cercanos para proveerse de alimentos y elementos de higiene.

En medio de la emergencia sanitaria nacional, en la ciudad de Santa Elena, a 150 kilómetros de Paraná, desconocidos comenzaron a hacer circular por las redes sociales un mensaje que alertaba a la población sobre la supuesta presencia de visitantes chinos y que la policía había obligado a realizar la cuarentena a comerciantes de origen asiáticos. Como corolario, en otro mensaje viral convocaban a saquear el supermercado de los vecinos chinos.

“Llegó el rumor que el supermercado chino de calle Supremo Entrerriano de Santa Elena está por recibir a una visitante proveniente de China en estos días. A los dueños del súper los vieron comprando barbijos en una farmacia para tomar recaudos con el visitante”, decía uno de los mensajes que circularon con fuerza desde el viernes.

Lo cierto es que todo fue un información falsa que se expandió en la comunidad gracias a la paranoia social. En diálogo con Entre Ríos Ahora, el Jefe de Policía de la ciudad, Diego Godoy, aclaró que todo fue un rumor con la posible intención de perpetrar un saqueo en el súper chino.

“En un grupo de WhatsApp decían que la policía sacó a unos chinos y los mandó a cuarentena, y eso no se ajusta a la verdad. Los otros días empezaron a circular estos mensajes por WhatsApp que querían saquear el supermercado. Ahí nosotros hicimos prevención y no pasó a mayores. Era un grupo que empezó a modo de broma y otros se fueron enganchando. Lo que no sabemos es si se engancharon de verdad o en broma. Estuvimos atentos y más de eso no pasó”, dijo.

Finalmente, agregó que en la localidad no han recibido avisos por presuntas personas que hayan estado en el exterior y no estén cumpliendo el protocolo. “Oficialmente no han informado de nada. Ante los rumores, se indagó y no hay nada. Con esta situación, algunas personas aprovechan y empiezan a publicar cosas que no son”, dijo el Jefe de Policía.

Qué dice el protocolo nacional

De acuerdo con el Decreto 260/2020, deben permanecer aisladas por 14 días:

Las personas que presenten fiebre, uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que en los últimos días hayan viajado a zonas afectadas o estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19,

Las personas que posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19,

Las personas que tengan contacto estrecho con alguno de los casos mencionados antes,

Quienes ingresen al país después de haber estado en una zona afectada. También deberán brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción.

Quienes hayan ingresado al país los últimos 14 días después de haber estado en una zona afectada.

