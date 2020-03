Entre los nuevos 10 casos de coronavirus que fueron confirmados hoy, cuatro se contagiaron en el país, tras estar en contacto con personas infectadas que viajaron al exterior. Uno de los casos, es una persona oriunda de Entre Ríos.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó diez nuevos casos positivos de COVID-19 y ya son 31 los infectados en todo el país. Cuatro de las personas se contagiaron por mantener un contacto estrecho con contagiados. Según dijeron, los casos son de Córdoba, ciudad de Buenos Aires, Chaco y la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento se produjo una muerte, la de un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich.

Contacto con contagiados

Según informaron las fuentes oficiales, seis de los nuevos infectados contrajeron el virus estando de viaje. Y, según precisaron, cuatro estuvieron en «contacto estrecho» con gente que viajó. Estos últimos cuatro casos serían los primeros infectados sin haber venido desde exterior. Según explicaron, son los primeros casos en que el contagio fue local y no importado como venía sucediendo. Lo que significa es que estas personas se infectaron dentro del país.

Uno es entrerriano

Entre los nuevos 9 casos de coronavirus que fueron confirmados hoy, cuatro de ellos se contagiaron en el país, tras estar en contacto estrecho con personas infectadas que viajaron al exterior.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a NA, las nueve personas contagiadas son de las provincias de Córdoba, Chaco y Entre Ríos.

La persona infectada con el virus y que es oriunda de Entre Ríos se encuentra internada en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires.

Medidas

«Todavía no podemos hablar de ‘caso autóctono’, sino de contacto estrecho. Uno de los contagiados es familiar del primer caso confirmado que tuvimos», dijo María Elisa Flores, Directora de Epidemiología del Chaco al canal de noticias C5N. Y agregó: «Todavía no tenemos circulación viral. Sobre las 4 localidades en aislamiento: tenemos una sospecha más en una de esas localidades pero todavía no podemos confirmar ninguno. Estamos evaluando suspender las clases. Estos nuevos resultados que tengamos entre hoy y mañana van a ser cruciales para decidir si hay necesidad o no de suspenderlas».

En tanto, ayer, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González Garcia, había anticipado que está situación se podría dar en el país. «Es un ciclo que inexorablemente va a terminar en circulación local», había dicho después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la enfermedad como una «pandemia». (Elonce)