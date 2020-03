En relación a este inicio o no inicio de clases en el ciclo lectivo 2020, el Colectivo de Trabajadores por la Ventana invita a reflexionar sobre algunas cuestiones relevantes.

En un texto enviado a la redacción, plantearon duras críticas a la gestión de Gustavo Bordet y apuntaron una serie de exigencias y reclamos concretos entre los que se destacan la defensa de la Caja de Jubilaciones, que el ajuste sea de la política y no de los trabajadores, y que se deje de pagar la deuda fraudulenta y usuraria para que la plata que hoy se destina a los especuladores, vaya a salud, educación, vivienda, trabajo y a combatir la violencia de género.

El documento completo

El blindaje mediático del que goza Bordet y el silencio al que muchos se han llamado, no por prudencia, sino por compromisos políticos previos, por complicidad, nos ha permitido conocer desde su punto de vista y sin ninguna crítica u observación al respecto, cuáles son sus opiniones en relación al inicio de conversaciones con las entidades gremiales docentes.

Así, cuando el gobernador nos invita a valorar positivamente la propuesta salarial ofrecida el 6 de marzo, lo hace en base a diferentes mentiras o falacias, que vamos a ir desarticulando.

“La mecánica del aumento es la misma del año pasado”.

En el 2019 se acordó en paritarias la llamada cláusula gatillo, que implicaba que cada tres meses se sumarían los índices inflacionarios del INDEC y se procedería al automático aumento salarial al mes siguiente.

En el 2020 se propone “Evaluar enero, febrero y marzo. Cuando se conozcan, en abril, los indicadores de recaudación, actividad económica y costo de vida, elaboraremos la propuesta de aumento para este trimestre”

Es decir, no es el mismo ofrecimiento y en palabras del gobernador, la propuesta se elaborará realmente en abril, a partir de una fórmula que desconocemos, y que dará un porcentaje de aumento que tiene en cuenta variables peligrosas en tiempos de recesión económica, donde tanto los niveles de actividad como la recaudación del Estado, pueden disminuir por efectos de la crisis, mientras se sostienen elevados índices inflacionarios, que nuestros magros salarios no pueden absorber.

Además, es vergonzoso y humillante que en el presupuesto aprobado en el parlamento provincial en noviembre de 2019 se establezca un aumento para los funcionarios del poder ejecutivo y para diputados y senadores de alrededor del 50% (Bordet de $101.000 a 148.000, Stratta de $ 97.000 a 140.000, ministros de $ 92.000 a 134.000, diputados y senadores de $160.000 a 240.000), más dietas y gastos a los que es difícil acceder, todos sabemos por qué.

Evidentemente ellos no deben esperar a que finalice el trimestre para “Evaluar enero, febrero y marzo. Cuando se conozcan, en abril, los indicadores de recaudación, actividad económica y costo de vida, elaboraremos la propuesta de aumento para este trimestre”

Bordet valora a partir de falsear los datos, que aceptar la propuesta que nos ofrece permitirá en 2020, como según él lo hizo en 2019 “recuperar el salario por encima de la inflación”. Sostiene que el aumento salarial docente en 2019 fue del 57,62% frente a la inflación interanual, que fue del 53,8%.

Sin embargo, los docentes de esta provincia nos ofrecemos a enseñarle a Bordet, Ballay, y quien haga falta, que nuestros salarios perdieron nuevamente en 2019 frente a la inflación, ya que:

– Si desglosamos los sucesivos porcentajes que a lo largo del año fueron agregándose a nuestro salario (10% en marzo, 12% en mayo, 11,4% en julio, 12,5 % en noviembre y 11.7% en febrero) y los sumamos, ciertamente nos da un 57,6%, pero si le restamos que el primer 11% de aumento era lo que se nos adeudaba de 2018, el año pasado nuestro porcentaje de aumento fue del 46,6%. Contradicción evidente con los impuestazos de ATER que oscilan alrededor del 60% y que no son escalonados, ni a año vencido, así como los tarifazos de luz, mientras entre todos pagamos las publicidades millonarias de Enersa, que además es un monopolio, y dentro de sus lógicas capitalistas de mercado, no tiene competencia y por ende el gasto en publicidad no puede ser interpretado como otra cosa que una indirecta subvención a los medios que les difunden sus mentiras y les blindan de críticas o quejas.

– En todo el mundo se cuestiona la validez de un único índice inflacionario, ya que como es evidente el gasto de las familias y el porcentaje que se destina a cada bien o servicio, depende del nivel de ingresos. Entre los trabajadores el sueldo se destina en su totalidad al pago de servicios (luz, gas, teléfono, impuestos), alquiler, alimentos, salud. En 2019 el índice de Inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas ascendió al 56,8%, en salud al 72,1% en telefonía celular al 63,9%, en equipamiento y mantenimiento del hogar al 63,7%. Es evidente, para quien quiera ver, que nuestra inflación como trabajadores fue superior al 53,8%.

– Cuando vamos al supermercado, la carnicería, la verdulería y semana tras semana vemos aumentar los precios, estos aumentos no toman como valor de referencia el precio de 6, 8, 10 meses atrás. Sin embargo los cinco aumentos que tuvimos en 2019, se calcularon en relación al sueldo que cada docente tenía en febrero. Es por eso que leíamos que nos correspondía un aumento del 11% pero este no era un 11% del sueldo actual, sino del de febrero, es decir, que siempre el aumento se reducía en la práctica en unos cuantos puntos.

El gobernador resalta “que por primera vez ha habido un aumento antes del inicio de clases del 11,7% en febrero”, ladinamente olvida decir que este aumento corresponde a lo adeudado por la inflación acumulada de octubre, noviembre y diciembre, y que recién cobramos en febrero de 2020, y que al igual que los otros aumentos, es un 11,7% de aumento del sueldo de febrero de 2019. “Mantenemos los vínculos de diálogo y respeto con los gremios y de reconocimiento con nuestros docentes”

Rara manera de conversar tiene este gobierno que ya desde el domingo 1 de marzo amenazó con descontar los días de paro y apretó a los directivos de las escuelas para que sean ellos los que informen quienes están adheridos a las medidas de lucha, enviando circulares y resoluciones de escaso valor legal.

El Colectivo de Trabajadores por la Ventana en medio de esta paritaria y de la urgente necesidad de recomposición salarial de los docentes:

– Exigimos que la clase política haga primero el ajuste, que se frene el festival de designaciones y nuevos cargos de la administración pública, provincial y municipal, que por ejemplo ha supuesto que en el nuevo Ministerio de la Producción de Juan José Bahillo haya más de 100 nuevos funcionarios y cuyo costo al Estado Provincial asciende a $ 2.000 millones de pesos, o que los secretarios Privados de Bordet hayan ascendido de siete a nueve en esta nueva etapa de gobierno. La casta política se abroquela y defiende sus privilegios, y es por eso que todavía esperamos que se conozca a los responsables de los $ 2.000 millones de desfalco de los contratos truchos de la Legislatura de Entre Ríos.

– Nos solidarizamos con los docentes de Santa Cruz, que en el ejercicio democrático de reclamar por su salario y sus condiciones laborales han visto avasallados su más elementales derechos, amenazas de despido, de quitas de personería jurídica a ADOSAC, y exigimos que la CTERA manifieste su absoluto rechazo a tales arbitrariedades y conmine a la gobernadora, Alicia Kirchner, a dar marcha atrás con tales avasallamientos, que en días tan cercanos al aniversario del golpe militar nos retrotraen a prácticas que creíamos desterradas de nuestro país.

– Demandamos a nuestros mandatarios el respeto absoluto a la Ley Nº 8732/93. La Caja de Jubilaciones “NO SE TOCA, NO SE NEGOCIA Y ES INTRANSFERIBLE”.

– Denunciamos la complicidad de los sindicatos docentes en la Paritaria Nacional, que lo único que hace es acordar a la baja y en negro, propuestas salariales, en pos de acompañar al gobierno en su decisión de ajustar a los sectores populares para continuar el modelo neoliberal de Macri y los Kirchner y el pago a los acreedores de la deuda. Es por eso que deben ser analizadas en simultáneo la Paritaria Nacional Docente, la Renegociación de la Deuda y las reformas realizadas para establecer por decreto la movilidad jubilatoria.

– Exigimos que se deje de pagar la deuda fraudulenta y usuraria para que la plata que hoy se destina a los especuladores, vaya a salud, educación, vivienda, trabajo y a combatir la violencia de género.

¡Qué la dignidad se haga costumbre!

Análisis Digital