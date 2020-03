Gimnasia jugó un buen partido, dominó a Chaco For Ever pero no pudo convertir y terminó igualando sin goles. Alcanzó a Juventud Unida de Gualeguaychú, que esta tarde recibe a Defensores de Pronunciamiento.

Por la vigésima segunda fecha del Torneo Federal “A” de fútbol, Gimnasia y Esgrima y Chaco For Ever empataron sin goles en en la calurosa tarde de ayer en el estadio Núñez. El elenco de Hilario Bravi no pudo volver a sumar de a tres pero igualó en la última colocación de la tabla de posiciones a Juventud Unida, que juega esta tarde.

No fue negocio para Gimnasia el punto, sí para los chaqueños de Norberto “Beto” Acosta que se llevaron un resultado que vinieron a buscar. Desde el comienzo no se notaron los dieciséis puntos que separan a ambos equipos en los extremos opuestos de la tabla.

Se estudiaron los primeros diez minutos pero en casi todo el desarrollo del juego fue Gimnasia el que fue más peligroso. Contrariamente a lo que se esperaba, De León no tuvo trabajo. A los 17´el local se lo perdió con una gran habilitación de Vercellino a Fonseca, que cedió para Jara que no le entró bien a la pelota y salvaron en la línea entre Canuto y los defensores. Del otro lado. Cáceres la aguantaba de espaldas y la defensa del Lobo lo mantenía lejos del área al goleador. Un remate de Juan Ferreyra y otro débil de Magno fueron las únicas aproximaciones del visitante. Promediando la primera mitad, Vercellino anticipó, tocó para Fonseca pero el volante elevó su tiro. Para el final, quedó un cabezazo de Jara a las manos de Canuto. Se fueron al descanso con el local masticando bronca. En el complemento la idea del equipo de Bravi no cambió, fue el buscó el arco contrario y quiso ganarlo. For Ever se amigó con el cronómetro a medida que iban pasando los minutos, hizo lento el juego y Gimnasia no podía romper el cero por falta de definición en los metros finales.

A los cuarenta segundos Oviedo puso el balón en el área, Canuto falló en su salida y Leguizamón no lo pudo aprovechar. Fue una de las tantas en la que la suerte no ayudó. Gimnasia lastimó por afuera a la defensa de For Ever, pero los cabezazos de Jara terminaron todos en las manos de Canuto. Como ante Douglas, una vez más Gimnasia no pudo sumar tres puntos en casa y debió conformarse con el punto. Ahora comparte el último lugar de la tabla con Juventud Unida que jugará esta tarde como local ante Depro. En la próxima fecha Gimnasia visitará a Crucero del Norte. (La calle)