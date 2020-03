Juventud Unida venció 1 a 0 a DEPRO con un gol de Leandro Larrea en el inicio del segundo tiempo. Sin brillar, el Decano justificó la victoria y sumó tres puntos de enorme valor en la pelea de abajo.

El partido fue malo en el primer tiempo, los dos se cuidaron demasiado, evitaron cometer errores en un campo de juego que estaba malo y no daba garantías al momento de jugar por abajo.

DEPRO arrancó mejor parado, con un buen despliegue de Allende por izquierda y Laureiro adueñándose de la pelota en el medio, buscando abastecer a Sergiejuk que se ofreció como referencia de área, con Robles algo más retrasado para tratar de jugar asociado a Laureiro.

Juventud tardó en acomodarse en el juego, no tuvieron un buen partido los Mellizos Alfaro para generar fútbol y Larrea junto a Lonardi quedaron demasiado abiertos en las banda, mientas que Caraballo, peleando todas las pelotas y ganando muchos balones pero lejos del área visitante.

Hubo poco para resaltar en ofensiva, apenas una trepada de Larrea por derecha que terminó en un centro que no pudo conectar Lonardi en el segundo palo, mientras que del otro lado, los de Pronunciamiento tuvieron un par de buenas aproximaciones, primero con Allende ganándole a Amarillo por izquierda y mandando un centro que Robles conectó de cabeza afuera y después, con otro desborde de Allende –lo más claro de la visita- que derivó en un centro que no sacó Abraham y en el rebote Serguejuk no pudo conectar trabado por Vega.

En el cierre Juventud tuvo una inmejorable chance para abrir el marcador. Se jugaba tiempo de descuento cuando se juntaron por izquierda Lonardi con Abraham, que se proyectó dentro del área y fue agarrado por el lateral Gurnel. El árbitro Correa bien ubicado dio penal, fue Elías Amarillo que le pegó fuerte al palo derecho del arquero Correa, que con una estupenda volada rechazó el remate a un cortado justo cuando se terminaba la primera mitad.

En el arranque del complemento Juventud llegó al gol, tras una pelota larga que mandó Zadel a espaldas de los centrales de DEPRO, Leandro Larrea metió un pique bárbaro, primero para ganarle a Valente y luego para anticipar la tardía salida del arquero correa para meterle un puntazo al gol, en la primera del segundo tiempo.

Respondió enseguida DEPRO con un centro que mandaron al área de Juventud por donde apareció el lateral Villagrán que peinó la pelota que se fue cerca del travesaño de Starópoli. El partido se planteó con DEPRO buscando adelantar sus líneas y llegando por los costados, preferentemente por el lado de Allende, pero sin generarle peligro a Juventud, que se paró bien atrás y buscó contragolpear con una potencia de Larrea, que le hizo un desparramo bárbaro a Villagrán por derecha. A los 21 de una pelota que recuperó Larrea, Amarillo mandó un buen centro para Caraballo, que apareado por Álvez terminó definiendo afuera.

DEPRO se la jugó con los ingresos de Echagüe, D’Angelo y Meyer para buscar la igualdad, a los 40 tuvo el empate con un centro que mandó Allende y la terminó peinando Meyer pero el imperfecto cabezazo se fue por el costado del arco de Starópoli. Juventud sacó el equipo, tomó aire y se defendió lejos de su arco, pero a los 42 de un centro que rechazó Zadel, Yair Gurnel la agarró como venía desde 30 metros y metió un balazo que pasó al lado del ángulo de Starópoli, paralizando los corazones de todos en La Vía.

Lo ganó bien Juventud, porque encontró el gol luego de haber fallado un penal y realizó los méritos suficientes para ganar el encuentro. Con la figura de Larrea y buenos rendimientos de Zadel, Abraham y Shell Grané, el Decano volvió a sumar en su cancha y tomó aire en la pelea del fondo, le sacó 3 a Gimnasia, superó a Sportivo Belgrano e igualó la línea de San Martín de Formosa. Lo que se dice, una fecha redonda.

FICHA

Juventud Unida 1

Starópoli; E. Amarillo, F. Vega, D. Zadel, I. Abraham; I. Shell Grané, J. L. Alfaro, J. F. Alfaro; L. Larrea, F. Lonardi y K. Caraballo. DT: Miguel Fullana

DEPRO 0

Correa; Y. Gurnel, M. Álvez, I. Valente, L. Villagrán; F. Reyes, E. Rodas, J. Laureiro, L. Allende; L. Robles y M. Sergiejuk. DT: Hernán Orcellet

Cancha: Juventud Unida – Goles: 1’ ST Leandro Larrea (JU) – Cambios: J. Sánchez x F. Lonardi, P. Alza x L. Larrea, N. Suárez x J. L. Alfaro (JU); H. Echagüe x E. Rodas, T. D’Angelo x I. Valente, K. Meyer x F. Reyes (DEPRO) – Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba)

