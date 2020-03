El Ministerio de Salud dio a conocer que los estudios dieron negativo para el diagnóstico de coronavirus. «Quiero felicitar al hospital por cómo actuaron», dijo la paciente que estuvo internada en Concordia. Su testimonio

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, informó que los estudios de laboratorio efectuados por el Instituto Carlos Malbrán permitieron descartar el caso de coronavirus, que estaba en estudio y fuera oportunamente, notificado por el hospital Masvernat de Concordia. Cabe citar que la paciente fue dada de alta y permanecerá con tratamiento ambulatorio.

Tras descartarse el caso, la paciente dialogó con Elonce y afirmó que continuará con las acciones legales contra algunos trabajadores del nosocomio por la filtración de datos, pero felicitó el desempeño de los médicos y del hospital Masvernat en el caso.

«El hospital estuvo excelente por cómo me han atendido. La atención fue excelente», dijo a Elonce y agregó que «el cuadro mío era una rinitis y un leve dolor de garganta, pero nunca tuve fiebre. Estaba todo muy bien hasta el daño que me hicieron esas personas que irresponsablemente, dieron a conocer mis datos», afirmó Romina.

La paciente habló tras conocerse el diagnóstico de los estudios realizados a la mujer de 44 años que, por haber estado en el viejo continente, dio aviso a las autoridades de la salud pública por un cuadro que tenía algunas compatibilidades con los síntomas de coronavirus. Lo que este viernes fue definitivamente descartado.

La mujer apuntó a la enfermera que en mensajes de audio, afirmaba que el estudio daba positivo. «Era totalmente falso, hasta ahora no me explico el motivo de eso. Yo voy a tomar cartas legales contra estas personas, porque es lo que se merecen», afirmó la paciente y aclaró que «quiero felicitar al hospital porque actuaron de maravilla. Iniciaron el protocolo como correspondía», reiteró Romina a Elonce.

«Cuando entré en aislamiento me pusieron en una habitación cerrada, me colocaron protectores igual que a los médicos que me atendieron durante dos horas en esa habitación. Eran molestas las protecciones, pero ellos actuaron a la perfección, como corresponde», dijo Romina y agregó que «estuve todo el tiempo sola y aislada. Cuando me tenían que dar una medicación o algo, el personal estaba completamente protegido», contó la mujer de 44 años.

«Yo me presenté en el hospital como una ciudadana responsable. Dije tengo estos síntomas y estuve en Europa. Pero es muy feo lo que me pasó y las cosas que dijeron, porque todos en el hospital me felicitaron por la forma responsable en la que actué al venir», resaltó la mujer. (Elonce)