En el marco de la semana del Ambiente y Clima, que promueve la Delegación de la Unión Europea en Argentina, lanza un concurso de fotografía en Instagram para los aficionados a la fotografía residentes en Argentina.

El objetivo de este concurso es la producción de fotografías interesantes y artísticas que reflejen la contribución del participante hacia esta transición verde (cambio de costumbres, innovaciones sostenibles, etc.). Las personas interesadas en participar podrán enviar sus fotografías hasta el día 29 de marzo 2020, al correo electrónico: ueargentinaconcursos@gmail.com. Entre todas las imágenes recibidas, un equipo de la Delegación de la Unión Europea en Argentina seleccionará las diez finalistas. Éstas se publicarán, a partir del 13 de abril 2020 al 19 de abril 2020, en la cuenta de Instagram (@ueenargentina). Las tres imágenes que reciban mayor cantidad de votaciones (likes) por parte del público, serán las ganadoras.

Premios del concurso:

El premio consistirá en la entrega de un diploma acreditativo de participación y una experiencia gastronómica en un restaurante (incluyendo una (1) entrada para compartir, dos (2) platos principales, dos (2) postres y dos (2) copas de vino) para dos personas en la ciudad donde residan los autores ganadores. Además los ganadores serán invitados a participar en una entrevista en el programa de radio de la Unión Europea “Hola Europa”, para que cuenten cuál fue su inspiración y motivación para participar en este concurso, así como otros detalles de los trabajos que presenten.

Bases del Concurso:

PARTICIPACIÓN

A través de este concurso, las imágenes deberán reflejar de forma creativa y positiva, algún aspecto que simbolice la contribución del participante a una transición verde en el sentido de adaptarse a nuevas costumbres más sostenibles o/y aportar a que haya soluciones a desafíos comunes en cuanto a la preservación del planeta. El marco del concurso es intencionalmente amplio para incentivar aportes creativos y originales.

La selección y adjudicación de premios se hace únicamente sobre la base de los trabajos presentados y de acuerdo con los criterios establecidos en estos términos y condiciones.

La participación en este concurso es voluntaria y gratuita: no depende de la compra de un bien y/o servicio.

CONCURSO

El concurso tendrá lugar del 17/02/2020, al 19/04/2020, con el siguiente cronograma:

Periodo para enviar fotos: 17/02 – 29/03/2020

Periodo de competición online: 13/04 – 19/04/2020

Notificación a los ganadores: 20/04/2020

Se aceptan archivos digitales con un tamaño máximo de 15 MB.

ENVÍO

Las fotografías presentadas no podrán haber sido premiadas en concursos anteriores de cualquier tipo. Trabajos que atenten contra la decencia, que contengan material hostil, discriminatorio o inapropiado, no serán admitidos en el concurso. El organizador tiene la potestad de eliminar las fotografías que no cumplan estrictamente con el reglamento.

Cada participante puede concursar con hasta tres (3) fotografías.

Los participantes podrán enviar sus fotografías hasta el día 29/03/2020, a las 12:00pm (hora de Argentina).

Es imprescindible que las fotografías vengan acompañadas de un título y una descripción, así como el nombre de usuario del participante en Instagram (si posee), nombre y apellido del concursante, edad, correo electrónico y número de contacto. Las imágenes deben ser enviadas al siguiente correo electrónico: ueargentinaconcursos@gmail.com

Cada trabajo deberá remitirse con la siguiente ficha de datos completada en el cuerpo del correo electrónico:

Nombre completo del participante/Teléfono/Correo electrónico/Título de la obra/ Breve explicación de la obra (50 palabras máximo).