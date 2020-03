Un sujeto acusado de sorprender en su casa a un vecino de 77 años de edad mientras dormía, al que golpeó y robó una importante suma de dinero, deberá estar bajo la modalidad de prisión preventiva domiciliaria, dictada tras audiencia ante el juez de Garantías, Gustavo Díaz.

Se trata de Jonathan Nelson Capurro de 20 años de edad, quien es representado por el defensor particular, doctor José Pedro Peluffo, en una causa que lleva adelante el fiscal Juan Pablo Gile.

El hecho

Durante la audiencia el fiscal dio lectura al hecho imputado, el cual no trascendió periodísticamente hasta este momento. Según señalara el doctor Gile, el 28 de febrero pasadp, siendo las 4 de la madrugada, Capurro ingresó al domicilio de la familia Montañana sito en calle Belgrano al 1600, casi bulevar Díaz Vélez, previo a dañar la puerta trasera, yendo hacia la habitación donde se encontraban descansando el dueño de casa de 77 años de edad y su esposa de 73 años de edad.

El sujeto sorprendió durmiendo a sus víctimas y comenzó a propinarle golpes de puño en el rostro a Montañana, que se trató de incorporar en la cama al constatar su presencia, al tiempo en que le exigía la entrega de dinero.

“La plata, dame la plata, o te mato, la plata, o te mato», tratando en ese momento la señora de calmar al masculino, recibiendo un empujón del mismo, haciéndola caer al piso, para comenzar a retirar la ropa del placard, encontrando así un monedero que en su interior tenía tres mil quinientos dólares y darse a la fuga, dejando abandonado un televisor.

El fiscal dijo que el accionar desplegado por Capurro ocasionó a la víctima Montañana hematoma biparpebral izquierdo, sin compromiso visual e inflamación en región superciliar, desviación de tabique nasal hacia la derecha con obstrucción nasal unilateral derecha, lesiones producidas por golpe con o contra objeto duro y romo, en tanto que a la esposa le produjo excoriación con hematoma en rodilla izquierda

Tal conducta, antes descripta, encuadra en el delito de robo simple artículo 164 del Código Penal, relatando además la prueba colectada y haciendo hincapié en los informes médicos, y el resultado del allanamiento, donde se secuestró vestimenta que tiene similitud con la descripta por la víctima, donde se secuestra la planta de canabis sativa.

El representante del Ministerio Público Fiscal, destacó que el damnificado reconoce al sujeto ya que este estuvo trabajando como albañil en su casa con su padre, resaltó los riesgos procesales y la necesidad de realizar una rueda de reconocimiento, solicitando la prisión preventiva por 30 días.

La Defensa se opuso

A su turno, el defensor particular, manifestó su oposición a lo peticionado por la Fiscalía, que el damnificado no acredito la obtención de la suma de moneda extranjera que le fuera sustraída.- Que en principio no se puede acreditar con certeza que la suma de dinero se encontraba en la vivienda, que por otro lado se le imputa tenencia de estupefacientes, que tampoco es competencia de la justicia ordinaria, que por ello entiende que el plazo solicitado se puede morigerar por otras medidas de coerción menos lesivas, con una prohibición de acercamiento, y/o un control de reincidencia.-

Oídas las partes, el juez Gustavo Díaz dispuso la prisión preventiva, pero de manera domiciliaria, la que se hará efectiva una vez que el progenitor del imputado comparezca ante el Juzgado de Garantías y asuma el rol de cuidador del mismo.

