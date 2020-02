En el salón Clementina Comte de Alió de la Escuela Normal Superior N°11 Mariano Moreno se realizó desde las 8:00 de ayer el concurso para cubrir más de 70 suplencias en los distintos niveles y modalidades en plan de garantizar para el lunes 2 de marzo –día de la apertura del ciclo lectivo 2020- la prestación del servicio de enseñanza en los establecimientos del departamento Uruguay.

El acto -presidido por la directora departamental de Escuelas Uruguay, Ana María Díaz, y su equipo de supervisores- contó con la asistencia de numerosos educadores de la jurisdicción y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en carácter de veedores.

En primer lugar se adjudicaron los cargos de ascenso, seguidos por los de bibliotecario, de jornada completa, de jóvenes y adultos, de servicio domiciliario, de nivel inicial, especial, de primaria y, finalmente, los de áreas.

“Para muchos de ustedes, ésta es la primera vez que participan de un concurso y la oportunidad de ingresar a esta hermosa profesión que es la docencia”, manifestó la titular de la Departamental al dar la bienvenida a los asistentes a quienes recordó la necesidad de disponer el documento nacional de identidad (DNI) en mano y observar el listado oficial, que se mostró de 10 en 10. “Si la persona no se levanta en el momento en que se pasa, no puede tomar esa función. Si ustedes están muy alejados, levanten sus manos para dar cuenta de que no ven. Lo mismo que cuando vayan a pasar a segunda vuelta: se levantan, vienen y lo dicen. Y, a veces, se espera la segunda y hasta la tercera vuelta, pero puede ser que esa última no llegue”, advirtió.

En cuanto al orden de mérito, Ana María Díaz consignó que se iba a exhibir el listado en una de las pantallas. En otra se iban a mostrar los cargos a cubrir y en la otra los que se liberaran hasta el de director de cuarta categoría.

“Puede ser que haya una discrepancia, pero estamos dispuestos a subsanar cualquier error que se pueda producir, pues lo que menos queremos es ir en perjuicio de un docente. De nuestra parte, la mejor de las suertes y esperamos que se cubran todas las suplencias que están en el listado para tener el 2 de marzo a los alumnos con sus docentes en las aulas”, aseveró la titular de la DDE Uruguay.

A todo esto, la funcionaria recordó que los concursos usuales se harán los lunes, miércoles y viernes a las 8:15 en la sede de 25 de Agosto 605. Pero habrá una excepción la semana entrante, por el inicio del ciclo lectivo, por cuanto habrán de realizarse el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de marzo.

