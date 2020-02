La Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Entre Ríos activó la asistencia para la chica.

La chica que fue descubierta enterrando un feto en una plaza de Colonia Avellaneda realizó un descargo en sus redes sociales advirtiendo que está depresiva porque perdió dos hijos el año pasado.

UNO se contactó con la comisaría de Colonia Avellenda pero el policía que atendió el teléfono explicó que no tenían datos de la chica y desconocía qué fiscal intervino en la causa. El caso es demasiado grave para que transcienda sin tener en cuenta la realidad que vive tanto la mujer, como el muchacho con el que fue fotografiada en un espacio público de la ciudad que se encuentra a 10 kilómetros de Paraná, en el área metropolitana.

La Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Entre Ríos, Mariana Broggi, confirmó a UNO que una profesional del área se contactará con la chica para brindarle la contención que necesita en este momento.

La chica expuso que le llegaron miles de mensajes

«Que impotencia.. Todo lo que publicaron siendo que mi bebé lo perdí hace 1 año y fue un aborto espontáneo certificado. Solo quería ponerlo en otro lugar ya que me hacía mal que esté en mi casa y me llegan miles de mensajes diciéndome forra, hija de puta, de todo por querer que mi bebé descanse en paz. NO QUERÍA PERDERLO, NO FUE ADREDE, NO SOY UNA Hija de puta, un poquito de empatía por favor… Si no saben cómo son las cosas dejen de hablar y subir fotos mías y de mi amigo que no tiene nada que ver, escrachándome por querer poner el cuerpito de mi bebé de 17 semanas, que perdí hace 1 año en otra parte. Qué gente hipócrita, por qué no escrachan y suben fotos de violadores, pedófilos, asesinos, chorros, me juzgan sin conocer. Tengo depresión, hace un año que perdí no un bebé, sino dos. Infórmense antes de hablar», escribió.

