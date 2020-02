“Alas 13 se corta la ruta 14 en el peaje Yeruá”, es la contundente frase que le trasmitió a El Entre Ríos un hombre cercano a la conducción de la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (FETAC).

El comunicado del malestar

La advertencia llegó tras un comunicado donde la misma entidad hizo saber, a la opinión pública, de la implementación de “medidas de fuerza que son consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales de la Administración Nacional de Seguridad Vial (ANSV)”.

Dijeron que, desde el organismo nacional, “han anulado toda norma de protocolo y respeto hacia el transportista automotor de cargas al establecer limitaciones laborales fuera de toda lógica y criterio”.

Específicamente se refieren a que “la ANSV ha resuelto que los transportistas de cargas debemos quedarnos 24 horas continuas varados en la banquina para el día sábado y otras 24 horas para el día martes”.

Agrandar imagenNelson Perala, presidente de la Federación, expresó que” las nuevas restricciones modifican los pautas consensuadas hasta la fecha, sin aviso ni tratamiento previo cambiaron las reglas. Las medidas serán suspendidas cuando se obtenga una respuesta favorable de las autoridades nacionales”.

Recordaron, además en el texto al que accedió El Entre Ríos, que las estadísticas propias de la ANSV “demuestran que la siniestralidad vial no solo no ha disminuido desde su creación hasta la fecha sino que la incidencia del transporte automotor de cargas es inferior al resto de los grupos que conforman los usuarios de la vía pública”.

Calificaron, entonces, a la decisión propia de una actitud que “demuestra la incapacidad y desconocimiento a la hora de tomar decisiones que afectan la seguridad de toda la sociedad”.

Palabras de Peralta

“Nos estamos organizando para ir a la ruta y esperamos una respuesta de algún funcionario de Nación”, fue lo primero que dijo Peralta en diálogo con la emisora de El Entre Ríos en Concordia. “Prácticamente por 48 horas no podemos viajar y los choferes nuestros estarán en la calle sin poder volver a su casa”, mencionó a la hora de explicar qué problema hay.

“Nuestra decisión, por la presión de nuestros choferes y de los mismos colegas, es de salir a manifestarnos a la ruta”, ratificó y admitió: “sabemos que molesta, pero no hay otra forma, el canal de diálogo no existe si no es bajo presión”.

Subir“La única forma que se soluciones es que llame algún funcionario y nos diga que dejan sin efecto la media. No pedimos subsidio, ni dinero, sin que nos dejen trabajar y volver a casa”, mencionó y luego agregó: “La gente está toda la semana fuera de la casa, merecen su descanso, volver, no son robots. Tiene que pasar el fin de semana en su casa, como debe ser. Es algo incoherente lo que están haciendo. Si no se trabaja, no se pasea”, sentenció.

Aclaró que, desde la FETAC, “Vamos a hacer toda la presión posible para que esto se resuelva rápido. El malestar es general y no es únicamente en Concordia”, dijo y ante la consulta hecha desde “La 5ta. Pata” (lunes a viernes de 9 a 12 en www.oidmortalesradio.com.ar) que “tengo entendido que en Córdoba y Santa Fe también habrá protestas”.

“Ojalá que no haya cortes pero no depende de nosotros. Estoy en contacto con Gendarmería, que creemos que son los únicos voceros que pueden abrir algún camino de diálogo. Nadie te contesta los teléfonos. No es intención que lleguemos al corte”, repitió.

De llegar a concretar el corte, ratificó: “Arrancamos en el peaje de Yeruá y si los funcionarios terminan de trabajar a las 13 ó a las 16 y nos dejan colgados todo el fin de semana, capaz paramos todo el fin de semana”, advirtió.

El Entre Ríos