La vuelta a clases supone una serie de movimientos, que van desde lo institucional y familiar hasta lo netamente comercial, como cuando se aproxima cada mes de marzo cuando se inicia un nuevo ciclo lectivo y cientos de alumnos retoman su asistencia a las aulas.

Sin embargo, las dificultades que enfrentan los docentes rurales o que deben salir de los límites de su ciudad para dar clases -ya sea en transporte público, particular, particular pero compartido o “haciendo dedo”- no son del todo tenidos en cuenta. Más allá de la situación conocida de grandes urbes, estos casos también tienen su correlato en el Departamento Colón.

“Nos tocó volver a la escuela con lluvia y la ruta en estas condiciones”, publicó una docente elisense en su perfil de Facebook, mostrando el avanzado estado de deterioro de la ruta provincial 23, que conecta la ruta nacional 130 desde la zona de Villa Elisa con Jubileo.

“Organizarse, salir bastante tiempo antes, 40 kilómetros de Villa Elisa a Arroyo Barú, pensar que vamos cinco (personas) dentro de un auto, con sumo cuidado, prestando atención a los pozos”, detalló luego, enumerando las previsiones que encara junto a las colegas que emprende viaje hacia el interior profundo del departamento.

Desde rutas deterioradas hasta caminos vecinales en mal estado, son solo algunos ejemplos de lo que, en su cotidianeidad, deben enfrentar para llegar a cada establecimiento educativo para ponerse frente a un aula, sumado a la inestabilidad climática imperante.

“Solo pido en cada viaje, que vayamos y volvamos sanas… no solo nosotras, sino todos los que transitan esta ruta, porque los riesgos no son menores”, agregó la misma docente, haciendo un llamado de atención a las autoridades competentes y con jurisdicción en el lugar.

Vuelcos hubo varios, “algunos graves y otros no tanto, pero en fin no esperemos a que alguien pierda su vida para movernos”, instando a sus contactos en las redes sociales, tanto docentes como vecinos de la zona, a movilizarse nuevamente por el mal estado de esta cinta asfáltica, como ya lo hicieron en otras oportunidades levantando firmas en varias localidades cercanas.

“Tapan los pozos con broza y se cae de maduro que la primera lluvia, lava todo”, concluyó diciendo la docente en su posteo.

