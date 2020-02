EL RÍO URUGUAY ESTÁ MURIENDO! y otros grandes ríos de la región parecen condenados al mismo destino.

En ningún lugar se afirma que las pasteras sean la ÚNICA CAUSA del aumento de las floraciones de cianobacterias. Son UNA de las causas debido al fósforo y el nitrógeno que en grandes cantidades vierten entre sus efluentes líquidos, como lo son el abuso de fertilizantes que se usan en la agroindustria y los efluentes cloacales sin tratamiento que se vuelcan en cursos de agua.

LA REALIDAD QUE MÁS CUESTA VER: EL MORIBUNDO RÍO URUGUAY (en las inmediaciones de Nuevo Berlín, R.O.U.)

Muchos nos tildan de alarmistas y hasta nos insultan, o nos atribuyen alguna intención política partidaria (otra forma de insultarnos porque obviamente no nos conocen). Algunos afirman que siempre fue igual (sí, aunque usted no lo crea). Dicen «jodete por no haber apoyado a la Asamblea de Gualeguaychú» (sin saber que trabajamos hombro con hombro junto a ellos desde hace muchos años). Dicen que esto viene de Brasil o de alguna otra parte del continente porque acá no se genera tanta contaminación (ingenuidad, mala intención o ignorancia?). Dicen que es consecuencia del cambio climático. Dicen que nada tiene que ver con las pasteras. Dicen, dicen, dicen…

Nuestra verdad, avalada por científicos en los que mucho confiamos, es que el Río Uruguay, como otros de la región, ESTÁ MURIENDO debido a los abusos del agronegocio (en especial el sojero) que arroja cantidades demenciales de fertilizantes sobre la tierra que esa misma agricultura industrial mata con agrotóxicos como el Glifosato, las industrias sin control (en especial las pasteras, que arrojan centenares de kilos de Fósforo y Nitrógeno diariamente entre sus efluentes) y las poblaciones que carecen de tratamiento para su efluentes cloacales.

Mientras, algunos salimos a la calle a denunciar este abuso intolerable. Ayer éramos menos de 40 poniendo este tema frente a los ojos de los «nuevos» diputados y senadores en el Palacio Legislativo. El resto se dedica a las distracciones que tanto abundan en esta sociedad, incluidas todas las posibilidades existentes para practicar la opinología en las redes sociales.

SI NO HACEMOS ALGO HOY, NO DEJAREMOS NADA PARA LAS FUTURAS GENERACIONES. SEAMOS RESPONSABLES Y NO SIGAMOS ESPERANDO QUE ALGUIEN RESUELVA ESTO POR NOSOTROS.

NOS SEGUIREMOS MOVILIZANDO! EL AGUA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!

Fuente: Asamblea Pachamama Uruguay