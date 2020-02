En la mañana de este martes, dos mujeres ingresaron a un bazar ubicado en calle Los Zorzales 140 de Oro Verde y sustrajeron distintos elementos. El accionar delictivo quedó registrado en las cámaras del comercio.

Dos mujeres ingresaron a media mañana de este martes, al bazar Thiago de la ciudad universitaria y huyeron con distintos elementos que robaron de las góndolas.

La dueña del lugar indicó que esta semana, una de las mujeres que hoy cometió el accionar delictivo, ingresó al local y preguntó si aceptaban pago con tarjeta de crédito.

Este martes por la mañana reiteró su visita al comercio, acompañada de otra mujer y volvió a insistir con la misma pregunta. La dueña del comercio le expresó que «ya le había respondido que sí, en la semana».

«Me compraron un termo. Cuando me preguntaron el precio de uno violeta, le dije que tenía uno azul y cuando fui a buscarlo, ahora vemos que se guardaron el violeta y para que yo no me dé cuenta, compraron el que yo había buscado para mostrarles», comentó.

La dueña del lugar, al ver a las mujeres «en situación sospechosa con bolsas y recorriendo el interior del bazar», dio aviso a su marido, contó.

Las mujeres se fueron y al chequear las cámaras de seguridad se dieron cuenta «que faltaba mercadería, dimos aviso a la policía y radicamos la denuncia por robo», detallaron desde el bazar.

La imagen de estas personas quedó registrada en las cámaras. Se puede ver cuando una de ellas saca mercadería de las góndolas y la esconde, entre sus ropas, como dentro de un bolso. Se llevaron sin pagar «termos y panquequeras».

Las mujeres se movilizaban «en un auto Peugeot gris oscuro con vidrios polarizados».

La dueña fue víctima, hace un tiempo atrás en el local, de un ilícito a mano armada.

Desde el bazar decidieron dar a conocer las imágenes «para que otros comerciantes estén alertas y no sufran el ardid delictivo».

El Once