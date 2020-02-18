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La Municipalidad de Caseros solicita a todas las personas detalladas en la lista, que han sido beneficiadas con la Tarjeta Alimentar, que se acerquen de forma URGENTE a las oficinas de Acción Social, teniendo como plazo hasta mañana miércoles 19 de febrero.

  • 1 ALTAMIRANO CRISTINA PAOLA
  • 2 AVALOS MARIA CRISTINA
  • 3 AVALOS PAMELA DAIANA
  • 4 AYALA SANDRA DANIELA
  • 5 BARRIOS RAMONA MARGARITA
  • 6 BASSI ROXANA SOL
  • 7 BERTOLO CRISTHIAN LUIS
  • 8 BONNOT TAMARA ELIZABETH
  • 9 BRIZUELA ROMINA PAOLA
  • 10 CABRERA ALDANA YAEL
  • 11 CABRERA DAIANA BELEN
  • 12 CANTERO GILDA LORENA
  • 13 CORTEZ ANALY DE LOS ANGELES
  • 14 CUELLO IRIS MABEL
  • 15 DEMARLENGE DAIANA BELEN
  • 16 ELEGDA MIRTA GABRIELA
  • 17 ETCHEVERRY ARACELI ESTEFANIA
  • 18 GALLAY MELINA BELEN
  • 19 GENTA JIMENA ELISABET
  • 20 GHIORZO CLAUDIA NOEMI
  • 21 HEIS GEORGINA MAGALI
  • 22 JUNIS YANINA SOLEDAD
  • 23 KENER VERONICA INES
  • 24 KINDERKNECHT AGOSTINA DANIELA
  • 25 KINDERKNECHT HILEN ITATI
  • 26 LARREA LUCRECIA SOLEDAD
  • 27 MACIEL MARTA GRACIELA
  • 28 MARTINEZ MELANIE LIZ IVON
  • 29 MATHEY DORET CORINA SOLANGE
  • 30 MONZON FLAVIA JACQUELINE
  • 31 MUGHERLI IRIS SOLANGE
  • 32 RODRIGUEZ PIERINA ANYELEN
  • 33 ROLHAISER DAIANA ROCIO
  • 34 ROLHAISER MARIA BELEN
  • 35 SABINGNON JESICA EVELYN
  • 36 SALDIVIA JULIETA MARISOL
  • 37 SANCHEZ ORIANA VICTORIA
  • 38 SCHEFER CRISTINA DEL LUJAN
  • 39 SEGOVIA DANIELA GUADALUPE
  • 40 SILVA ROXANA ALEJANDRA
  • 41 STURTY ANA MARIA
  • 42 ZABALA CELESTE SOLANGE
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