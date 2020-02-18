La Municipalidad de Caseros solicita a todas las personas detalladas en la lista, que han sido beneficiadas con la Tarjeta Alimentar, que se acerquen de forma URGENTE a las oficinas de Acción Social, teniendo como plazo hasta mañana miércoles 19 de febrero.
- 1 ALTAMIRANO CRISTINA PAOLA
- 2 AVALOS MARIA CRISTINA
- 3 AVALOS PAMELA DAIANA
- 4 AYALA SANDRA DANIELA
- 5 BARRIOS RAMONA MARGARITA
- 6 BASSI ROXANA SOL
- 7 BERTOLO CRISTHIAN LUIS
- 8 BONNOT TAMARA ELIZABETH
- 9 BRIZUELA ROMINA PAOLA
- 10 CABRERA ALDANA YAEL
- 11 CABRERA DAIANA BELEN
- 12 CANTERO GILDA LORENA
- 13 CORTEZ ANALY DE LOS ANGELES
- 14 CUELLO IRIS MABEL
- 15 DEMARLENGE DAIANA BELEN
- 16 ELEGDA MIRTA GABRIELA
- 17 ETCHEVERRY ARACELI ESTEFANIA
- 18 GALLAY MELINA BELEN
- 19 GENTA JIMENA ELISABET
- 20 GHIORZO CLAUDIA NOEMI
- 21 HEIS GEORGINA MAGALI
- 22 JUNIS YANINA SOLEDAD
- 23 KENER VERONICA INES
- 24 KINDERKNECHT AGOSTINA DANIELA
- 25 KINDERKNECHT HILEN ITATI
- 26 LARREA LUCRECIA SOLEDAD
- 27 MACIEL MARTA GRACIELA
- 28 MARTINEZ MELANIE LIZ IVON
- 29 MATHEY DORET CORINA SOLANGE
- 30 MONZON FLAVIA JACQUELINE
- 31 MUGHERLI IRIS SOLANGE
- 32 RODRIGUEZ PIERINA ANYELEN
- 33 ROLHAISER DAIANA ROCIO
- 34 ROLHAISER MARIA BELEN
- 35 SABINGNON JESICA EVELYN
- 36 SALDIVIA JULIETA MARISOL
- 37 SANCHEZ ORIANA VICTORIA
- 38 SCHEFER CRISTINA DEL LUJAN
- 39 SEGOVIA DANIELA GUADALUPE
- 40 SILVA ROXANA ALEJANDRA
- 41 STURTY ANA MARIA
- 42 ZABALA CELESTE SOLANGE