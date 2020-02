Este martes alrededor de las 5:45 horas, delincuentes a bordo de una moto robaron a una anciana de 67 años y una chica de 23. A las dos, con diferencia de unas cuadras, las empujaron y robaron el bolso/mochila.

La damnificada de apellido Metzler (67) que le robaron por calles Artusi y Carosini, relató “Yo venía tranquila caminando para ir a trabajar y la moto se me apareció de repente, yo no alcancé a ver la moto, dos chicos que se acercaron me dijeron que era una Apple azul y que los cascos eran de colores”. La mujer detalló que dos jóvenes la ayudaron y llamaron a la Policía por lo que hizo la denuncia en Jefatura de Policía. Tras el empujón y haberse caído “respiro y me duele la costilla” expresó Metzler.

Asimismo, aproximadamente a la misma hora en calle Ameghino, también delincuentes a bordo de una moto le robaron la mochila con la billetera y toda la documentación a una chica de 23 años. La joven realizó la denuncia en Jefatura.

Metzler (67) señaló “Que la gente se cuide, que tengan precaución, porque no distinguen horarios ni edad” y agregó “Agradezco a las dos personas que corrieron a ayudarme”.

