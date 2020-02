¿Cuántas veces los vecinos -con justa razón– reclaman el mantenimiento de plazas o espacios verdes?, por más que quienes tienen la obligación de hacerlo no lo hagan, y eso genere que haya el suficiente pasto alto como para alimentar equinos, estos lugares, que son de todos los uruguayenses, también requieren de que cada frentista haga lo suyo, no para mantenerlo –cosa que no les corresponde-, sino -al menos- para no dañarlo con acciones poco responsables como la de hoy.

Este sábado, plaza San Martín amaneció con varios caballos sueltos sobre sus plantas y canteros, equinos que muchas veces se los vio en zona norte y bulevares. Esto es lo que sucede con muchos dueños de equinos que dejan sus animales sueltos sin interesarles lo que puedan hacer o lo que pueda pasar, generando suciedad, daños y serios riesgos.

Crédito: 03442 – Genesis24