«El exceso de velocidad es un negligencia humana», indicaron desde Prevención y Seguridad Vial. Explicaron cómo actúan al detectar que se sobrepasa el límite y admitieron que a varios camioneros el test de alcoholemia les dio positivo.

El sub director de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos, Mario Rivero, aseveró que la mayoría de los siniestros que se producen en Entre Ríos obedecen a distracciones y alta velocidad en los conductores.

El comisario resaltó que durante «esta temporada han disminuido sensiblemente la cantidad de siniestros, aunque siguen los despistes por negligencia humana».

Expresó que «por ahí se duermen o se distraen con el celular u otra circunstancia, muerden la banquina, pierden el control del vehículo, y se produce el despiste, vuelco o colisión con árboles. El exceso de velocidad también es otra negligencia humana».

Acotó que «los mayores controles se hacen en rutas 12 y 14, donde también colocamos radares móviles y hemos llegado a detectar vehículos que circulan a 210 km. En casos de exceso se detiene al conductor en un radio de unos 10 kilómetros donde se exhibe la grabación del radar que demuestra la infracción. También se hacen controles a conductores de colectivos y camiones. Con los primeros no hemos tenido inconvenientes pero si con los camioneros. Se han detectado varios casos de conductores con ingesta de alcohol y esto siempre se le comunica a la empresa a la que pertenecen sino son propietarios. En estos casos se labra infracción, viene otro conductor a continuar con el manejo o bien se lo retiene por las horas necesarias hasta que el control da negativo», explicó.

Consultado sobre la documentación que se solicita al momento de los controles, Rivero dijo a Radio Máxima que «se pide la documentación de rigor del conductor, cédula verde o azul, seguro vigente, matafuegos, cinturón de seguridad colocado, luces bajas encendidas y en caso de trasladar niños, en sus sillas correspondientes. El vehículo no puede estar excedido en la capacidad de personas que puede transportar. El resto de las sugerencias, como botiquín y otros elementos que marca la ley nacional de Tránsito, no son exigidos al momento de los controles, como tampoco la Verificación Técnica Vehicular, porque la provincia no adhirió a esa parte de la ley, pero si es exigencia en otras provincias o ciudades, porque también los municipios tienen autonomía para esto», finalizó.