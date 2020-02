Este domingo en horas de la tarde, personal policial de esta departamental en conjunto con uniformados de la Dptal. de Gualeguaychú y de Federación, así como también del Ejercito. Se dio cumplimiento al mandamiento judicial emitido por la Fiscalía a cargo de la Dra. Ana Presas, donde se autorizaba a la destrucción de granada EXPAL alemana EAM – 5.

La misma fue hallada en por un pescador de 55 años de edad, en zona del puente a Banco Pelay, en el mes de Junio de 2019.

Dicho procedimiento fue realizado en zona del Parque de la Ciudad a 1000 metros de zona poblada, restringiendo el acceso a posibles transeúntes, por personal especializado, tratándose de TEDAX (técnico especialista en desactivación de aparatos explosivos) Sub Oficial Mayor ® del Ejército Argentino Carlos Alfredo Ugon, el oficial Ayudante Emanuel Araneda de la Jefatura Departamental Gualeguaychú (electricista), el Oficial ayudante Kevin Acevedo de la Jefatura Departamental Federación (especialista en búsqueda y Localización de Explosivos), el Sub Oficial Juan Stegeman (especialista en búsqueda y Localización de Explosivos) y el Oficial Sub Inspector Adrián Bence (Especialista en búsqueda y Localización de aparatos con riesgo de explosión).

Es así que el material explosivo fue neutralizando, para luego realizar un reconocimiento del terreno, recolectando los fragmentos del material para resguardar el medio ambiente, retirándose la totalidad los pertrechos del lugar.