La resolución 13/2020, en donde el Ministerio de Trabajo estableció que los trabajadores de frigoríficos y carnicerías ya no descarguen ni manipulen medias reses o cortes de carne superiores a los 25 kilos sin asistencia mecánica, comenzará a regir a partir de abril. Según el texto, abarca el levantamiento de ganado bovino, ovino, porcino, equino, caprino y animales de caza mayor y/o menor en su cadena de transporte y distribución.

Tras conocerse esta nueva resolución, el Elonce TV, dialogó con Hugo Domé, dueño de la carnicería El Progreso, de la capital entrerriana. «Me parece que va a ser un problema esta nueva medida, porque es un peso muy bajo los 25 kilos y los frigoríficos van a tener más gastos» comentó.

«Hay cortes que no pesan menos de 25 kilos y vamos a tener que buscar la forma de tener que bajar la carne, la media reses va a tener que venir trazada entera y no es lo mejor. Para los frigoríficos va a ser un problema, porque van a tener que disponer de salas nuevas, con más personal. No sé hasta qué punto se va a poder hacer eso», explicó el propietario.

En cuanto a la situación de las carnicerías, dijo «para nosotros es inviable, porque vamos a tener que hacer alguna infraestructura para poder bajar directamente la carne del camión, y hacer algo así en cada local, conlleva un gasto que hoy en día no se puede afrontar».

Para finalizar, reconoció que el levantamiento de la carne de tantos kilos, «es un problema ya que genera lesiones y muy es sacrificado. Hay veces que bajan, 80, 100 o hasta más kilos. Pero en vez de ser una solución, esta nueva medida es otro problema, por ahí si se hace hasta 50 kilos, se puede trozar en dos partes y es más factible», comentó el dueño del local.

La normativa señala que muchos trabajadores han sufrido hernias inguinales, hernia discal lumbo-sacra con o sin compromiso radicular y várices primitivas bilaterales a raíz del peso que manipulan en su actividad. (El Once)