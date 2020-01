Antes de culminar su mandato, el contador Julio Barci, ex director del organismo, el medico Daniel Blanzzaco, ex jefe de prestaciones y el abogado Sergio Strugo, ex coordinador se otorgaron la estabilidad.

Momentos de mucha indignación y bronca se viven en el PAMI de la capital entrerriana, sus empleados están furiosos por el desmanejo que sigue padeciendo la obra social nacional.

Y es que a pesar de la salida de Mauricio Macri del pasado 10 de diciembre, las consecuencias del desbarajuste aún siguen vigentes, no solo en materia económica y financiera, comentándose que en estos cuatro años fue un verdadero festival de cargos y designaciones.

Hace pocos días, los empleados del organismo tomaron conocimiento de un hecho insólito, en beneficio exclusivo de tres funcionarios políticos de la administración nacional anterior.

Durante la misma, tres profesionales, el contador Julio Barci, que ocupó la dirección del organismo, el medico Daniel Blanzzaco, que ocupaba la jefatura de prestaciones médicas y el abogado Sergio Strugo que ostentaba el cargo de coordinador, desembarcaron en el PAMI todos con cargos políticos, muy bien pagos por cierto.

Lo normal, habitual y legal para los mismos, es que una vez finalizada la gestión, dejaban de formar parte del PAMI.

Sin embargo esto no ocurrió, y de allí la indignación en el personal del organismo, días antes de su salida, los funcionarios de Cambiemos se autodesignaron en planta permanente.

Vale decir, a pesar del poco tiempo transcurrido, de personal temporario político, los mismos se otorgaron el beneficio de la estabilidad.

En otras palabras, por un breve lapso en el organismo, sin ningún antecedente, carrera o concurso, se atalonaron en el PAMI y no se quieren ir y ahora el estado deberá pagarle los haberes hasta que se acojan a la pasividad y posteriormente también.

Las irregularidades no quedaron allí, este Portal supo, que uno de los mencionados, estaría incurso en una grave incompatibilidad de funciones, ya que, con su designación ahora ostenta la planta en el organismo nacional y otro cargo en la Provincia.

Se trata del Dr. Blanzzaco, quien ahora es personal permanente del Pami y a su vez médico del Hospital San Martin.

El gran malestar de los estatales del organismo, asimismo se manifestó por los sueldos que se encuentran percibiendo desde su flamante estabilidad, y es que por la categoría y los ítems que se suman por sus profesiones, cada uno mensualmente percibe una cifra de 170 mil pesos.

Un organismo que es conocido históricamente por su deplorable situación financiera, que a duras penas cumple muy en parte con las prestaciones de los jubilados y pensionados nacionales, que diariamente deben concurrir al mismo para intentar conseguir un remedio, una prótesis o afines, se suma necesidad, que ahora es puesto en la mira por las autodesignaciones permanentes de los funcionarios políticos con sueldos altísimos.

