En mayo del 2018, Eduardo Palacios le disparó a su ex y luego se disparó en la sien. Ambos sobrevivieron y él fue condenado. A casi dos años del hecho, la familia del hombre afirma que ella lo visita en la cárcel y quieren impedirlo.

El 2 de mayo de 2018, Eduardo Roque Palacios, en ese entonces de 54 años, llegó hasta la casa de su expareja, Patricia Bordón, y le efectuó dos disparos de arma de fuego en la cara. Acto seguido, creyéndola muerta, se descerrajó un tiro en la sien.

A pesar de todo, ambos sobrevivieron. El hombre fue condenado a 12 años de prisión. El hecho ocurrió en Concordia.

En diálogo con el hijo de Palacios, de 21 años, señaló que Bordón va a visitarlo a la Unidad Penal Nº 3 y pedirá a la justicia que se lo impidan.

«Fue un hecho trágico», afirma el joven al referirse a lo sucedido en el local de boulevard San Lorenzo, donde estaba Bordón. Y recordó que tras la recuperación y estando con preventiva, a su padre «le dieron domiciliaria, pero ella lo denunció porque la amenazó y lo enviaron a la unidad penal».

«El 24 de diciembre fuimos a visitarlo pero nos encontramos con la sorpresa que Bordón lo estaba visitando, después de todo lo que pasamos. Dimos aviso a las autoridades del penal pero nos dijeron que no podían hacer nada porque no tenían orden de no dejarla pasar», señaló.

Buscaron asesoramiento legal y un abogado les dijo que «solamente podían dejarla pasar con una orden del juez que la autorice y antes de ese proceso ambos tienen que ser vistos por un psicólogo, porque no es una relación común sino una obsesión, una relación enfermiza».

Tras ello mencionó que «el pasado sábado también fue a verlo, y está comprobado en la Unidad Penal. Es una locura, algo enfermizo». Es por ello que harán una presentación ante la justicia «para que no la dejen ingresar».

Las visitas de Bordón a Palacios en la cárcel habrían empezado a fines del año pasado, según registro de la familia.

Finalmente, el joven señaló que la ex mujer de su padre, «le lleva escribanos para hacerle firmar sobre las cosas que le quedan. Le dice que lo quiere y que van a volver y mi viejo accede».

El caso

A comienzos de mayo de 2018, Palacios, dueño del Multirubros «El Palacio de las Ofertas», ubicado en Yamandú Rodríguez casi Gualeguay de Concordia, llegó al negocio que atendía su ex mujer, Patricia Bordón, denominado «Multitodo Gerónimo», en la Avenida San Lorenzo al 400 y luego de una discusión sacó de entre sus ropas un revólver, con el cual le efectuó dos disparos que impactaron en el rostro.

La mujer salió corriendo con el rostro ensangrentado y pidió auxilio en una remisería ubicada a media cuadra del lugar.

Trasladada al Hospital Masvernat, Patricia Bordón, fue rápidamente asistida en la guardia donde se ordenaron una serie de radiografías para determinar el lugar donde quedaron dos plomos que había recibido en su cabeza. Horas después se supo que la mujer estaba fuera de peligro, ya que el trayecto no afectó zonas delicadas.

Cuando la Policía ingresó al local de boulevard San Lorenzo, encontró tirado a Palacios, tras haberse descerrajado un disparo en la sien derecha, cayendo al suelo con pérdida de conocimiento.

Apenas llegado a la parte trasera de la guardia del Hospital Masvernat, se lo inspeccionó y los médicos ordenaron su pase a quirófano, donde lograron salvarle la vida.

La recuperación del hombre no estuvo exenta de serias dificultades, en especial en el control de diferentes zonas de su cuerpo, ello debido a los daños neurológicos que le provocara la bala ingresada a su cabeza.

Tras ser dado de alta, se le dictó prisión domiciliaria, por lo que pudo continuar en su casa con los tratamientos para recuperar movilidad. Pero tal privilegio llegó a su fin. Tras las amenazas en que habría incurrido hacia su ex pareja, la Justicia consideró apropiado que se lo traslade a la Unidad Penal Número 3. Luego fue condenado.

El Once