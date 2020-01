El hecho de sangre ocurrió alrededor de las 21 horas de este jueves, cuando un muchacho, de unos 25 años, se peleó con un vecino por un carrito de cartonero, lo que derivó en que su contrincante le efectuara un disparo con una escopeta, resultando herido en una pierna.

El muchacho, fue llevado al hospital Urquiza, donde recibió asistencia médica, pero como afortunadamente no presentaba lesiones graves, se retiró a su domicilio.

El problema no finalizó así, ya que este joven aparentemente no había escarmentado y se volvió a pelear, recibiendo una agresión con una carabina 22, disparos que no dieron en su humanidad, pero no conforme con zafar dos veces, tuvo otro incidente con el primo de su primer contrincante, que en esta oportunidad le asestó una puñalada que milagrosamente no llegó a herirlo de gravedad, por lo que volvió a ser llevado al nosocomio, donde en esta oportunidad quedó internado, pero a solicitud de la Fiscalía, para evitar mayores consecuencias.

Tras estos hechos violentos, tomó intervención personal policial de Comisaría Primera, Criminalística y de Investigaciones, con conocimiento de la Fiscalía de turno de la doctora María Occhi, trascendiendo que este viernes, se llevaban a cabo allanamientos en el lugar de los hechos, pero que hasta el momento no hubo detenidos.

