Una camioneta Ford Ranger con un acoplado cargado de materiales de construcción volcó en la tarde de ayer, poco después de las 19, en la ruta provincial 23, que une Jubileo con Villa Elisa. El accidente se produjo a la altura del km 47, cerca de la entrada de Baylina para el lado de Jubileo.

En diálogo con colegas de La Semana, Jorge Noir, el conductor de la camioneta comentó que “había un pozo de 20 cm. del lado del acompañante que me desubicó el tráiler. De mi lado me arrancó el primer eje y el segundo, se giró el tráiler y me volcó la camioneta”.

Solo hubo que lamentar daños materiales y las dos personas que iban en la camioneta salieron ilesas. Se estima que el arreglo de la camioneta sale $ 100.000 a lo que hay que sumarle lo del acopladito y los materiales perdidos.

“Iba con mi secretario Jony Banegas, me salvó el guardarrail, porque el carro pasó por arriba y la camioneta quedó del lado de la ruta de costado. Llevaba 1500 kilos en el tráiler. El acoplado no sirve más y lo necesito para trabajar. “La saqué barata porque no nos matamos”, recalcó Noir.

Lamentablemente, la ruta 23 es una desidia, con cráteres en gran parte del trayecto. Las últimas lluvias dejaron al descubierto los pozos, que luego de un par de días seguían con agua en su interior.

El tiempo pasa, la ruta es cada vez más peligrosa, está intransitable, y los responsables, llámese gobernador, Vialidad, legisladores, no toman medidas para repararla y evitar males mayores.

Crédito: La Semana