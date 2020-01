Hace unos días se prendió fuego una vivienda precaria ubicada en bulevar 12 de Octubre al oeste, en el barrio “La Curva”.

No hubo que lamentar lesionados pero las pérdidas del hogar fueron totales, en ese marco por las redes sociales una joven emitió un comunicado en el que expresa «Se me prendió fuego mi casa y quedé con lo puesto, mi casa es la del barrio La Curva».

Asimismo, enfatizó «Fui al municipio y me dieron 5 chapas y maderas para hacerme una pieza de 4×4 y no me alcanza para nada, tengo dos chicos».

Remarcó «Fui a pedirles colchones y frazadas y no me ayudaron con nada, es una vergüenza». Finalizando solicitó «Lo único que pido es que me ayuden con lo que puedan, se los agradecería».

También hizo saber que tiene un nene de 3 años y una bebé de 8 meses y repitió «Con lo que sea me ayudarían. Muchas gracias. Mi celular es 3442526887«. (La calle)